Honda F1 confirme avoir atteint son objectif de puissance avec son évolution moteur
Une cinquantaine de chevaux ? Ou un peu moins ?
Honda F1 a confirmé une avancée importante sur son nouveau groupe propulseur destiné à Aston Martin. Shintaro Orihara, ingénieur en chef du constructeur japonais, assure que l’objectif interne fixé pour cette évolution a été atteint. Le moteur fera ses débuts en compétition au Grand Prix des Pays-Bas, où il accompagnera la deuxième partie de la mise à jour de l’AMR26.
Après un début de saison particulièrement difficile pour le duo Aston Martin-Honda, les premiers signes d’un redressement commencent donc à apparaître. Le châssis B de l’AMR26 a apporté des améliorations encourageantes lors du Grand Prix de Hongrie, et la deuxième partie de cette évolution sera introduite à Zandvoort avec l’arrivée du nouveau groupe propulseur Honda.
Cette nouvelle unité de puissance avait effectué ses premiers tours de roue de manière officieuse lors d’une journée de tournage organisée au Hungaroring. Elle sera désormais confrontée aux conditions réelles de la compétition, avec un premier Grand Prix prévu aux Pays-Bas.
Interrogé sur les gains de puissance apportés par cette nouvelle spécification lors d’une séance de questions-réponses publiée sur le compte TikTok de Honda, Shintaro Orihara s’est montré prudent sur les chiffres, tout en confirmant que le développement avait atteint le niveau espéré par le constructeur.
"Je ne peux pas communiquer ce chiffre précis."
"Mais nous avons atteint notre objectif interne, et je suis convaincu du travail réalisé par les équipes de l’usine HRC Sakura sur le moteur de spécification 2."
"Nous avons amélioré les performances du moteur en accélérant la combustion de l’essence. C’est en quelque sorte un secret, mais je peux en dévoiler un peu : nous avons modifié la préchambre pour accélérer la combustion, ainsi que la forme du piston pour l’optimiser."
"Nous avons également modifié certains systèmes de lubrification afin de réduire les frottements. Nous avions donc une liste assez longue d’améliorations à apporter pour accroître les performances du moteur."
Le groupe propulseur japonais est donc désormais prêt à entrer officiellement en action, après plusieurs mois de développement.
"Nous sommes impatients d’apporter le nouveau moteur aux Pays-Bas."
Orihara a toutefois refusé de tirer la moindre conclusion avant d’avoir observé les performances de cette nouvelle unité de puissance face à la concurrence.
"Nous verrons où nous nous situons."
Malgré cette prudence, le sourire affiché par Orihara lors de cette réponse pourrait en dire long sur la confiance du constructeur japonais. Honda avait pourtant récemment appelé à relativiser les informations faisant état d’un gain potentiel de 50 chevaux grâce à cette évolution.
Présenté avec cette estimation particulièrement spectaculaire, Orihara avait lui-même immédiatement tempéré les attentes.
"J’aimerais avoir ce chiffre, mais c’est un chiffre assez important."
"Je ne peux pas décrire précisément le gain de puissance, mais mon sentiment à ce sujet est simplement est que je ne pense pas que ce soit le chiffre réel. Mais il est très important pour ce genre d’évolution."
La véritable progression du moteur Honda sera donc désormais évaluée sur la piste. Elle pourrait permettre à Aston Martin de franchir une nouvelle étape après l’introduction d’une première évolution importante de son châssis en Hongrie.
Lors du dernier rendez-vous avant la pause estivale, Fernando Alonso avait réussi à atteindre la Q2, tandis que Lance Stroll avait terminé le Grand Prix à la 13e place, juste devant son équipier espagnol. Des résultats encore éloignés des ambitions de l’écurie, mais qui ont accompagné les premiers effets positifs de la nouvelle spécification du châssis.
À Zandvoort, Aston Martin disposera donc enfin de l’ensemble du nouveau package. Le châssis B doit poursuivre les progrès observés en Hongrie avec de nouvelles pièces encore, tandis que le nouveau moteur Honda devra démontrer que l’objectif interne évoqué par Orihara se traduit également par un gain concret en vitesse de pointe et donc en récupération d’énergie.
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