Stroll malade à son tour, Leclerc jeune papa : le GP du Brésil commence avec deux absents

Le Grand Prix du Brésil débutera sans deux pilotes lors de la traditionnelle journée médias qui commencera dans un peu moins de 3 heures à Interlagos. Lance Stroll est en convalescence après avoir contracté une infection virale au Mexique et ne participera pas aux obligations médiatiques d’Aston Martin, qui espère le retrouver dès vendredi. Le Canadien rejoint Charles Leclerc sur la liste des absents, mais pour des raisons bien différentes puisque le pilote Ferrari est rentré à Monaco afin d’accueillir la naissance de sa première fille, Bianca.

Lance Stroll ne sera pas présent dans le paddock d’Interlagos ce jeudi pour les activités médiatiques précédant le Grand Prix du Brésil. Le pilote Aston Martin poursuit sa récupération après une infection virale contractée lors du précédent week-end de course au Mexique.

Dans un communiqué, l’écurie britannique a confirmé que l’état de santé du Canadien s’améliorait et qu’elle était confiante quant à son retour dans le paddock vendredi, pour le début des activités en piste.

Aston Martin ne prévoit donc pas, à ce stade, que cette absence compromette sa participation au week-end de course.

Stroll ne sera pas le seul pilote à manquer les rendez-vous médiatiques de jeudi, puisque, comme nous vous l’avons rapporté hier et ce matin, Charles Leclerc sera également absent, mais pour une raison autrement plus heureuse.

Le pilote Ferrari est rentré à Monaco après le Grand Prix du Mexique afin d’assister à la naissance de son premier enfant. Leclerc et sa compagne Alexandra Saint Mleux ont annoncé l’arrivée de leur petite fille, prénommée Bianca.

Le Monégasque bénéficie ainsi d’un délai supplémentaire pour rejoindre São Paulo, puisqu’il n’est pas attendu en piste lors de la première séance d’essais libres, vendredi.

Ferrari avait en effet déjà prévu de confier sa monoplace à son pilote de réserve Dino Beganovic pour les EL1 d’Interlagos.

Cette décision, prise indépendamment de la naissance de Bianca, permettra donc à Leclerc de retrouver son équipe après la première séance du week-end.

Plusieurs pilotes avaient déjà été malades au Mexique

L’absence de Stroll intervient après un Grand Prix du Mexique au cours duquel plusieurs pilotes avaient déjà été contraints de renoncer à certaines de leurs obligations en raison de problèmes de santé.

Kimi Antonelli et Valtteri Bottas avaient notamment manqué la journée médias du jeudi. Mercedes avait alors confirmé que son pilote italien se remettait d’une infection virale, sans que cela ne remette en cause sa participation au reste du week-end.

Cette maladie n’avait finalement pas empêché Antonelli de vivre l’un des moments les plus importants de sa carrière. Le pilote Mercedes avait en effet décroché le titre mondial de Formule 1 au Mexique, devenant le plus jeune champion du monde de l’histoire de la discipline.

Il avait terminé le Grand Prix à la troisième place, derrière Max Verstappen et Lewis Hamilton, assurant ainsi son sacre malgré les difficultés rencontrées en début de week-end.

Sergio Pérez avait lui aussi été touché par la maladie lors de son Grand Prix national. Le pilote Cadillac avait dû renoncer au forum des supporters organisé le vendredi, son équipe lui ayant accordé davantage de temps pour se reposer avant les séances d’essais. Cette absence n’avait toutefois pas eu de conséquence sur sa participation aux activités en piste.