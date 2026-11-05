Williams F1 veut profiter de la pluie et de la Safety Car au Brésil

Williams F1 connait une fin de saison particulièrement pénible avec une voiture qui est la dixième du plateau sur 11 en matière de performance, et des résultats corrects difficiles sinon impossibles à aller chercher. Mais dans un week-end où la pluie pourrait s’inviter à chaque étape du Grand Prix du Brésil, l’espoir de profiter d’une course folle renait, et l’équipe devra être à son meilleur niveau opérationnel et technique pour saisir la moindre opportunité.

Cela commencera par relever avec succès les défis que propose le circuit d’Interlagos, dont les conditions sont particulières avec une altitude certes moins élevée que Mexico, mais tout de même assez importante pour que l’effet se fasse sentir.

"À près de 800 mètres d’altitude, Interlagos est le deuxième circuit le plus élevé du calendrier. L’air plus rare a son importance ici, même si l’effet n’a rien à voir avec le Mexique" a expliqué Paul Williams, ingénieur de piste en chef de l’équipe.

"Le tour de 4,309 kms dans le sens inverse des aiguilles d’une montre se compose essentiellement de deux longues lignes droites, séparées par une section de changements de direction à moyenne vitesse dans le premier secteur et une séquence à basse vitesse dans le second."

"Les changements d’altitude sont importants : une forte descente des virages 1 à 5, puis une montée continue depuis le virage 12 jusqu’au point le plus haut du tour au virage 1. Le virage 1 est lent au point de corde mais s’ouvre directement sur une pleine accélération dans les virages 2 et 3."

"Le blocage des roues avant y est un risque constant, tout comme aux virages 8, 9, 10 et 12. La motricité en sortie du virage 12 est importante car elle conditionne la longue montée vers la ligne d’arrivée, ce qui rend l’approche des virages 9 à 11 cruciale."

"Historiquement, Interlagos possède l’une des surfaces les plus bosselées du calendrier, bien que le circuit ait été partiellement resurfacé pour 2026 en sortie des virages 3 à 5 et des virages 8 et 9. La météo à São Paulo à cette période de l’année est très variable, et les prévisions sont changeantes pour tout le week-end."

"Des averses sont attendues pendant les séances d’essais du vendredi, avec des pluies plus persistantes le samedi après-midi et un dimanche frais et humide. Une course sous la pluie ou dans des conditions mixtes est une réelle possibilité."

L’exploitation des voitures répondant au règlement 2026 est évidemment une donnée avec laquelle il faudra composer, mais Williams assure que le moteur n’est pas un défi aussi complexe que sur d’autres tracés.

"Interlagos se situe dans la partie basse de la saison en matière de sensibilité à l’énergie, nous sommes donc dans une position plutôt favorable concernant l’énergie ici, avec deux zones de mode ligne droite. Sous la pluie, le point d’activation de la première zone est nettement raccourci."

"Comme à Bakou, l’élan depuis le dernier virage jusqu’à la ligne est très long, tandis que la distance entre la ligne et le virage 1 est très courte. Le délai de puissance du MGU-K dans le tour de sortie sera donc important."

"Les virages 3 et 11 se situent à la limite entre le passage à fond et un soulagement de l’accélérateur ; le réglage du déploiement et de la récupération d’énergie dans ces virages constituera donc une partie importante du travail du week-end."

Les pneumatiques joueront un rôle aussi, mais l’ingénieur est convaincu que les choix effectués par le manufacturier sont les bons, si toutefois les slicks sont utilisés de manière régulière au long du week-end.

"Pirelli a attribué les gammes les plus tendres : C3 (dur), C4 (médium) et C5 (tendre). C’est un cran plus tendre qu’en 2025 et un retour à l’allocation de 2023-2024. La gamme convient bien au circuit dans son ensemble, mais Pirelli a prescrit des pressions minimales élevées, ce qui accentuera la dégradation."

"Il s’agit de la piste la plus abrasive de la saison, et le resurfaçage partiel effectué avant l’épreuve pourrait modifier les niveaux d’adhérence dans les sections concernées. En qualifications, le pneu tendre sera le choix le plus évident pour le premier tour chronométré."

"Cependant, faire monter les pneus en température pour le virage 1 est difficile, car la courte distance entre la sortie des stands et la ligne de départ/arrivée laisse peu d’opportunités pour les mettre en énergie. Pendant le Grand Prix, la dégradation devrait être principalement causée par la surchauffe interne des pneus arrière et l’usure arrière, car il s’agit d’un circuit à forte usure."

Enfin, il détaille quelles sont les stratégies intéressantes : "Interlagos est l’un des circuits les plus faciles de l’année pour dépasser, l’accent est donc mis sur le rythme de course. Avec l’attribution des composants les plus tendres, la course se fera sur une stratégie à deux arrêts."

"Les trois types de pneus devraient être utilisables en course, avec des performances comparables à fort niveau d’essence, les longs relais en essais serviront donc à identifier les plus performants."

"Des neutralisations sont presque certaines, la dernière course disputée à Interlagos sans voiture de sécurité remontant à 2018. La probabilité d’une voiture de sécurité est de 80 % et celle d’une voiture de sécurité virtuelle est de 40 %."