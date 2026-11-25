Fernando Alonso pourrait-il profiter d’une pause dans le calendrier de la Formule 1 pour s’offrir une nouvelle aventure en IndyCar en 2027 ? Alors que le double champion du monde espagnol doit déjà participer au rallye Dakar en janvier prochain, une publication particulièrement intrigante de son compatriote Álex Palou sur les réseaux sociaux a alimenté les spéculations concernant une éventuelle implication du pilote Aston Martin lors de la première visite de l’IndyCar sur le circuit de Barcelone. La réaction d’Alonso lui-même n’a fait que renforcer les interrogations autour d’un projet dont les contours restent encore à définir.

À l’image de Max Verstappen, Fernando Alonso fait partie de ces pilotes qui disputent des compétitions automobiles par passion profonde pour tout ce qui possède quatre roues, sans limiter leurs ambitions à la seule Formule 1.

L’Espagnol a déjà participé à plusieurs grandes épreuves du sport automobile en parallèle de sa carrière dans la catégorie reine. Double vainqueur des 24 Heures du Mans, il s’est également illustré aux 500 Miles d’Indianapolis.

La saison 2026 a toutefois été particulièrement éprouvante pour Alonso. Les difficultés de l’Aston Martin AMR26, associées à celles du groupe propulseur Honda, ont relégué le double champion du monde dans les profondeurs du peloton de Formule 1.

Alors qu’il se projette désormais vers la saison 2027, qui débutera pour lui par une participation au rallye Dakar en janvier, un autre projet semble susciter l’enthousiasme du pilote espagnol.

Une publication intrigante d’Álex Palou

C’est sur les réseaux sociaux que son compatriote Álex Palou, quadruple champion d’IndyCar, a éveillé la curiosité des passionnés de sport automobile. L’Espagnol a publié une photographie sur laquelle il apparaît aux côtés de Fernando Alonso, les deux hommes affichant un large sourire.

C’est surtout la légende accompagnant cette photographie qui a retenu l’attention : "Organizando el 18 de Julio", que l’on peut traduire par "On prépare le 18 juillet".

Or, aucun Grand Prix de Formule 1 ne figure au calendrier à cette date en 2027. En revanche, une épreuve particulièrement importante se disputera sur le circuit de Barcelone, où l’IndyCar se rendra pour la première fois de son histoire.

Il s’agira également de la première visite en Europe d’un grand championnat américain de monoplaces depuis 2007.

La publication de Palou a immédiatement suscité des rumeurs et fait naître l’espoir de voir Fernando Alonso impliqué, d’une manière ou d’une autre, dans ce week-end de compétition de l’IndyCar à Barcelone.

Le pilote Aston Martin F1 a lui-même répondu à la publication de son compatriote avec un GIF laissant entendre qu’un tel projet pourrait effectivement être envisagé.

"L’intrigue se corse," a-t-il commenté, accompagné d’un émoji représentant des yeux.

Firestone, fournisseur officiel de pneumatiques, a ajouté : "Barcelone, ça va être quelque chose d’inédit."

Lors de l’annonce de la course en octobre, Palou avait déjà publiquement invité Alonso à y participer.

"Sans hésiter, je choisirais Fernando. Il a déjà pris part aux 500 miles d’Indianapolis. Ce serait l’idéal, et il est disponible ce week-end-là. Je lui adresse donc mon invitation."

Les responsables de l’IndyCar ont également évoqué la possibilité d’une participation en tant qu’invité pour cet événement historique.

Dans une récente interview publiée sur le site internet d’Aston Martin, Alonso a confirmé qu’il continuait de s’intéresser à la compétition en dehors de la F1.

"J’envisagerais de nouveau les 500 miles d’Indianapolis, car le rapport entre le risque et la récompense y est plus élevé que partout ailleurs," a-t-il confié.

"Mais, en contrepartie de ce risque, la récompense serait un exploit historique : décrocher la Triple Couronne."

Toutefois, le pilote de 45 ans, qui prépare par ailleurs le Rallye Dakar 2027, a précisé qu’aucun autre projet n’était prévu pour le moment.

"Pour l’instant, je n’ai rien d’autre de prévu en dehors du Dakar ; seul un événement véritablement emblématique et prestigieux pourrait susciter mon intérêt."

Reste désormais à savoir si cette perspective se concrétisera et, surtout, sous quelle forme Alonso pourrait prendre part à ce rendez-vous inédit de l’IndyCar sur ses terres. Au volant lui-même ou juste en temps qu’ambassadeur du circuit de Barcelone, un rôle officiel qu’il a pris en mai 2025 ?