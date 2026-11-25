Surnommé le "maître du chaos" par Oscar Piastri, Fernando Alonso n’a manifestement rien perdu de son appétit pour la compétition après 25 années de carrière en Formule 1. Malgré une saison 2026 particulièrement difficile avec Aston Martin F1, l’Espagnol reste convaincu de pouvoir battre les meilleurs pilotes du plateau à armes égales et ne souhaite pas prendre sa retraite sur un constat d’échec. Dans un entretien accordé au site de son écurie, le double champion du monde revient longuement sur les raisons qui le poussent à poursuivre sa carrière, les difficultés du moteur Honda, ses ambitions au Dakar et aux 500 Miles d’Indianapolis, mais aussi la manière dont la paternité a changé son regard sur le monde et sur les sacrifices consentis par les membres de son équipe.

Quinze minutes de conversation téléphonique avec Fernando Alonso suffisent à aborder un nombre impressionnant de sujets. À 45 ans, l’Espagnol continue de jongler entre les exigences d’une saison de Formule 1, un calendrier de compétition particulièrement chargé, sa nouvelle vie de père de famille et la préparation de son retour au rallye Dakar en janvier prochain.

Vu de l’extérieur, l’ensemble pourrait sembler difficile à gérer. Mais pour Alonso, qui évoque ces différents engagements avec une étonnante sérénité, il ne semble pas être question de ralentir.

C’est Oscar Piastri qui lui a récemment attribué le surnom de "maître du chaos", en apprenant à la radio que le double champion du monde avait décroché une remarquable huitième place lors du Grand Prix de Bahreïn disputé en Malaisie. Une description qui résume assez bien la carrière d’un pilote ayant régulièrement réussi à rendre presque ordinaires des performances qui semblaient pourtant improbables au regard des circonstances.

Alonso l’a encore démontré au Brésil. Sous la pluie, le pilote Aston Martin s’est hissé en Q3 pour la première fois de la saison 2026. En prenant la piste le premier alors que les nuages menaçants s’accumulaient au-dessus d’Interlagos, il a même brièvement permis d’imaginer le scénario d’une pole position totalement inattendue.

C’est aussi l’une des grandes forces de l’Espagnol : parvenir à faire croire à des résultats que les performances de sa monoplace ne semblent a priori pas lui permettre d’atteindre.

Alonso reste convaincu de pouvoir battre les meilleurs à armes égales

Fernando Alonso avait décrit sa prestation en Malaisie comme l’une des meilleures courses de sa carrière. Interrogé sur les raisons qui l’ont conduit à porter un tel jugement, le pilote Aston Martin souligne la diversité des techniques qu’il a dû employer pour obtenir ce résultat, après un début de course pourtant compromis par un pari stratégique.

"Cela a été une course difficile dès le départ. Nous avons pris un risque stratégique assez tôt avec les pneus pour piste sèche, mais la piste était trop humide. Heureusement, une intervention de la voiture de sécurité nous a permis de revenir en arrière sans perdre trop de temps, puisqu’elle a regroupé le peloton."

"Après cela, nous avons dû surmonter quelques autres difficultés. La vitesse en ligne droite n’est pas notre point fort cette année et, lorsque vous êtes en fond de peloton, vous devez sortir des sentiers battus pour progresser, trouver des endroits où dépasser auxquels personne d’autre ne penserait et utiliser la batterie dans des portions inhabituelles du circuit pour obtenir un supplément de puissance."

"Et ensuite, pour obtenir ce résultat à la fin, nous avons dû défendre notre position face à Lando Norris pendant les trois derniers tours."

Pour Alonso, cette huitième place a récompensé une prestation particulièrement complète, dans laquelle il a fallu combiner intelligence stratégique, gestion des pneumatiques, utilisation de l’énergie électrique et maîtrise des situations offensives comme défensives.

Le pilote espagnol refuse toutefois de laisser entendre qu’il aurait nécessairement besoin de circonstances inhabituelles pour se distinguer.

"C’était une course complète : ne pas abandonner au début, puis prendre les bonnes décisions stratégiques, bien gérer les pneus, trouver différents endroits où dépasser, gérer notre déficit dans les lignes droites et enfin défendre à la fin. En une seule course, nous avons utilisé de nombreuses techniques différentes pour obtenir ce résultat."

"Mais je pense que je peux obtenir des résultats similaires même sans que le chaos ne m’offre des opportunités. Si je dispose d’une voiture comparable à celles qui sont aux avant-postes dans des circonstances ’normales’, je crois que je les battrai toujours."

Alonso ne veut pas quitter la F1 sur des résultats décevants

L’année dernière, Fernando Alonso avait expliqué que si Aston Martin ne disposait pas d’une monoplace compétitive, il lui serait très difficile de renoncer sans essayer une nouvelle fois. Les difficultés rencontrées cette saison ont-elles donc constitué l’un des principaux moteurs de sa décision de poursuivre sa carrière en Formule 1 ?

L’Espagnol le reconnaît volontiers. Après un quart de siècle dans la discipline, il souhaite pouvoir choisir le moment de son départ sans avoir le sentiment de terminer sa carrière sur une période qui ne reflète ni ses capacités ni ses accomplissements.

"Absolument. J’avais ce sentiment la saison dernière et je l’ai toujours aujourd’hui. Après 25 ans dans ce sport, je veux avoir le sentiment, le jour où j’arrêterai, que c’est le bon moment pour moi et que ce moment fait honneur à ma carrière et à mes accomplissements."

"Je veux être en paix avec moi-même lorsque j’arrêterai de courir. Des résultats et des courses difficiles, comme ceux que nous avons connus cette année, ce n’est pas là-dessus que je veux partir."

Malgré les frustrations accumulées en 2026, Alonso conserve une grande confiance dans le projet Aston Martin.

"Tout d’abord, c’est la détermination à améliorer la situation au sein de l’équipe. Après les essais de présaison à Bahreïn et la première course en Australie, tout le monde avait compris où nous en étions. Personne ne cherchait à se cacher de la vérité et nous nous sommes immédiatement concentrés sur la manière de résoudre chaque problème."

"Cette réaction de l’équipe était vraiment encourageante à voir, et il s’agissait ensuite d’attendre pour voir quelles améliorations nous pourrions apporter."

"L’évolution du châssis introduite à Budapest était censée apporter un certain gain au tour, et elle a apporté ce gain au tour. Nous étions compétitifs à Budapest et nous avons marqué des points à Zandvoort et en Malaisie."

"Nous avons rejoint le milieu du peloton avec une seule évolution majeure du châssis cette saison, ce qui m’a donné confiance dans le fait que nous savons dans quelle direction nous allons, et m’a convaincu que ce n’est qu’une question de temps avant que nous disposions d’une très bonne voiture."

Alonso révèle un déficit de plus de deux secondes au tour avec le moteur Honda

Si Fernando Alonso se montre donc particulièrement encourageant concernant le développement du châssis de l’AMR26, son constat est nettement plus sévère concernant le groupe propulseur Honda.

L’Espagnol estime qu’Aston Martin ne peut tout simplement pas être compétitive avec son moteur actuel.

"Du côté du moteur, nous sommes très loin derrière et nous ne pouvons pas être compétitifs avec le groupe propulseur dont nous disposons. Il y a certains circuits, comme Las Vegas, où nous perdons plus de deux secondes au tour rien que dans les lignes droites, et la fiabilité n’est pas au niveau où elle devrait être. Personne n’est satisfait de la manière dont les choses se passent du côté du groupe propulseur, mais nous savons que Honda travaille dur pour améliorer la situation."

Le pilote Aston Martin conserve néanmoins sa confiance dans la capacité du motoriste japonais à redresser la barre, notamment au regard des efforts qu’il peut observer en interne.

"Voir le travail et l’engagement en coulisses me donne confiance pour l’année prochaine."

Alonso ne voit aucun pilote supérieur à lui en piste

Après plusieurs mois de spéculations concernant la poursuite de sa carrière en Formule 1, Fernando Alonso a choisi de continuer en 2027. La question de son avenir pour 2028 pourrait toutefois revenir régulièrement à la même période l’année prochaine.

S’il préférerait ne pas être constamment interrogé sur le sujet, l’Espagnol reconnaît pouvoir s’amuser de ces spéculations avec les médias, d’autant qu’elles ne constituent pas une source de stress pour lui.

"Je préférerais probablement qu’on ne me pose pas la question ! Mais quand on me la pose, j’essaie de jouer le jeu et, si nous pouvons tous nous amuser ensemble, les médias et moi, cela ne me dérange pas."

"Les spéculations ne me stressent pas. Le moment où j’arrêterai de courir est une question que tout le monde se pose, mais que je me pose également. C’est dans la nature des choses lorsque l’on est un sportif."

"Mais le sport automobile est un sport très particulier à cet égard. Vous ne dépendez pas autant de votre condition physique pour évoluer au plus haut niveau. Vous n’êtes pas un joueur de tennis ou de football qui doit courir en permanence. Vous dépendez beaucoup de votre environnement technique."

"Bien sûr, vous devez toujours être en forme et motivé, mais au bout du compte, je ne vois personne qui me soit supérieur en piste. Je n’ai pas le sentiment d’avoir perdu de la vitesse, d’avoir perdu mes réflexes lors d’un départ de course ou d’avoir perdu la motivation de me rendre au prochain Grand Prix."

L’Espagnol a également répondu à ceux qui estiment que des pilotes comme Lewis Hamilton et lui-même devraient désormais céder leur place aux représentants de la nouvelle génération, après avoir passé autant d’années sur la grille de départ.

"Certaines personnes disent que la jeune génération doit avoir une place en F1 et que des pilotes comme moi et Lewis doivent passer à autre chose parce que nous sommes sur la grille depuis si longtemps, mais le sport automobile ne fonctionne pas comme ça. J’arrêterai lorsque je me sentirai lent, pas lorsque mon passeport me dira que j’ai tel ou tel âge."

Malgré les difficultés sportives de cette saison et ses réserves concernant la réglementation technique introduite en 2026, Alonso assure d’ailleurs n’avoir jamais sérieusement envisagé de raccrocher son casque de pilote de Formule 1 cette année.

"Non. Ce n’est un secret pour personne que j’ai eu des doutes concernant la réglementation actuelle, et il m’a fallu un peu de temps pour accepter la manière dont il faut piloter ces voitures, mais on s’y habitue."

"Je n’ai jamais vraiment eu le sentiment que j’allais partir."

Le Dakar 2027, un investissement pour une future victoire

Le prochain grand défi de Fernando Alonso en dehors de la Formule 1 sera son retour au rallye Dakar en janvier 2027. L’Espagnol souhaite un jour inscrire son nom au palmarès de cette épreuve, dont les exigences sont radicalement différentes de celles de la catégorie reine.

Après avoir remporté des courses en Formule 1 et en Endurance, Alonso estime qu’une victoire en rallye-raid donnerait une dimension supplémentaire à son héritage dans le sport automobile.

"Je veux le gagner un jour. J’apprécie de devoir utiliser des techniques de pilotage et de ressentir des sensations totalement différentes de celles de la F1, et cela me donne l’occasion de le faire."

"Vous passez cinq à six heures totalement concentré sur un parcours complètement inconnu. Ce n’est pas un circuit dont vous connaissez chaque millimètre : vous parcourez 400 kilomètres sans en connaître quoi que ce soit."

"Parce que j’ai gagné en F1 et en Endurance, si je gagne un jour en rallye, ce sera très gratifiant en termes d’héritage. Même si je ne gagne pas l’année prochaine, j’écrirai tout de même un petit bout d’histoire en devenant le premier pilote à disputer à la fois le Dakar et la F1 au cours de la même saison."

Alonso est néanmoins conscient que son expérience dans cette discipline reste limitée par rapport à celle des spécialistes du rallye-raid.

"Le Dakar, c’est un peu comme la roulette. Il faut jouer de nombreuses fois pour réussir une fois. Il y a tellement de pilotes talentueux qui possèdent beaucoup d’expérience, et je dois apprendre d’eux. Et plus vous disputez d’éditions, mieux vous êtes préparé."

"D’une certaine manière, ma participation en 2027 est un investissement pour apprendre en vue de mes futures participations, et aussi pour rendre mon mois de janvier un peu plus chargé !"

Les 500 Miles d’Indianapolis et la Triple Couronne restent dans son esprit

Au-delà du Dakar, Fernando Alonso n’exclut pas de retrouver un jour les 500 Miles d’Indianapolis, dont la victoire lui permettrait de compléter la prestigieuse Triple Couronne du sport automobile.

L’Espagnol ne minimise toutefois ni les risques inhérents aux courses sur ovale à très haute vitesse, ni le travail de préparation que nécessiterait une nouvelle participation à l’épreuve américaine.

"J’envisagerais de refaire les 500 Miles d’Indianapolis parce que le rapport entre le risque et la récompense y est plus important que partout ailleurs."

"Je ne suis pas un maître des courses sur ovale, donc cela nécessiterait de la préparation et, évidemment, il y a un risque parce qu’il existe un certain danger à ces vitesses."

"Mais de l’autre côté de ce risque, la récompense serait un accomplissement historique : devenir un vainqueur de la Triple Couronne."

Déjà double vainqueur des 24 Heures du Mans, Alonso pourrait également envisager un retour dans la Sarthe.

"En dehors de cela et du Dakar, j’envisagerais peut-être de refaire les 24 Heures du Mans parce que, de la même manière, remporter cette course est un immense accomplissement."

"Mais pour le moment, je n’ai aucun projet en dehors du Dakar, et seule quelque chose de vraiment emblématique et prestigieux pourrait m’intéresser."

La paternité a changé le regard d’Alonso sur son équipe

Si Fernando Alonso semble toujours aussi déterminé à poursuivre ses différentes aventures sportives, concilier ses engagements professionnels avec sa vie de famille constitue désormais un défi supplémentaire pour celui qui est devenu père au début de cette année.

L’Espagnol reconnaît que les nombreuses absences imposées par son calendrier de compétition ont parfois été difficiles à vivre, notamment lorsqu’il s’interroge sur les moments importants de la vie de son enfant auxquels il pourrait ne pas assister.

"Cela a été la chose la plus difficile. De nombreuses nuits cette année, je me suis retrouvé à me demander si je n’étais pas en train de manquer des moments importants."

Cette nouvelle expérience personnelle lui a également permis de mieux comprendre les sacrifices consentis par les membres de son équipe, qui doivent souvent passer encore davantage de temps loin de leur famille que les pilotes eux-mêmes.

"Je pense également à l’équipe de course. Mon mécanicien numéro un et sa compagne ont eu un garçon il y a trois ans, et ils vont bientôt avoir un autre enfant."

"Avant de devenir père, je ne comprenais probablement pas pleinement ce que cela représentait pour ceux qui ont des enfants et à quel point il était difficile d’en être éloigné aussi souvent, mais maintenant, je le comprends parfaitement."

"Et je pense à eux parce qu’ils travaillent plus dur que moi. Ils passent plus d’heures que moi sur le circuit. Ils voyagent un ou deux jours avant moi, ils rentrent chez eux un ou deux jours après moi, mais ils travaillent toujours dur, ils sont toujours motivés."

"Voir cela m’a aidé à comprendre que je suis un membre privilégié de l’équipe et me donne envie de travailler encore plus dur à leurs côtés."