La pression continue de s’accentuer sur Frédéric Vasseur chez Ferrari après le nouvel accrochage entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton lors du Grand Prix de Las Vegas. Alors que la presse italienne réclame de plus en plus ouvertement une intervention de la direction du constructeur, Benedetto Vigna, directeur général de Ferrari, est sorti de son silence en renvoyant les responsables de l’écurie de Formule 1 à leurs responsabilités. Dans le même temps, de nouvelles informations font état de divergences techniques entre les deux pilotes, tandis que plusieurs anciens acteurs de la discipline s’inquiètent de l’ampleur prise par leur rivalité.

La crise qui secoue Ferrari depuis le nouvel incident entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton à Las Vegas semble désormais placer Frédéric Vasseur dans une position de plus en plus délicate.

Alors que les médias italiens multiplient les appels à une intervention de la haute direction de Ferrari pour mettre un terme aux tensions entre les deux pilotes, Benedetto Vigna a préféré rappeler que la gestion de cette situation relevait de la responsabilité des dirigeants de la Scuderia.

"Il y a des managers qui doivent s’occuper de ces choses-là", a déclaré le directeur général de Ferrari.

Cette courte déclaration est interprétée en Italie comme un avertissement adressé à Frédéric Vasseur, qui n’est jusqu’ici pas parvenu à empêcher les accrochages entre ses deux pilotes malgré les discussions intervenues à la suite des précédents incidents.

Ancien pilote Ferrari en Formule 1, Arturo Merzario estime pour sa part que le moment est venu pour le constructeur italien de procéder à des changements. L’Italien remet non seulement en question la position du directeur de la Scuderia, mais également le statut dont bénéficie Charles Leclerc au sein de l’équipe.

"Ferrari doit remplacer Vasseur. Et arrêter de considérer Leclerc comme un prédestiné", a-t-il déclaré à La Repubblica.

Des divergences techniques entre Leclerc et Hamilton ?

La rivalité entre les deux pilotes Ferrari pourrait toutefois trouver ses origines bien au-delà de leurs affrontements en piste. Selon Sky Italia, Charles Leclerc et Lewis Hamilton auraient également des préférences différentes concernant le comportement de leur monoplace.

Le Monégasque privilégierait ainsi un train avant agressif et réactif, notamment pour les qualifications, tandis que le Britannique rechercherait un équilibre plus stable, davantage adapté aux conditions de course.

Ces orientations techniques divergentes pourraient avoir contribué aux résultats décevants du développement de la monoplace Ferrari, tout en accentuant la rivalité entre les deux hommes.

Schumacher soupçonne Hamilton de vouloir briser mentalement Leclerc

Ancien pilote de Formule 1, Ralf Schumacher est allé encore plus loin dans son analyse de l’accrochage de Las Vegas. L’Allemand soupçonne Lewis Hamilton d’avoir délibérément refusé de laisser suffisamment de place à Charles Leclerc, dans le cadre d’une bataille psychologique visant à prendre l’ascendant sur son équipier.

"Lewis Hamilton humilie complètement Charles Leclerc. Il veut désespérément devenir le numéro un. Il veut battre Leclerc, il veut le briser mentalement", a affirmé Schumacher sur Sky Deutschland.

"En regardant de plus près, on peut voir que Hamilton n’a pas cédé et a fait comme s’il n’avait pas remarqué Leclerc. Je suppose que c’était intentionnel, parce que sa course était déjà terminée."

Pour Schumacher, Ferrari doit désormais trancher la question de la hiérarchie entre ses deux pilotes. L’ancien pilote Williams et Toyota estime que si la Scuderia ne parvient pas à reprendre le contrôle de la situation, la poursuite de leur collaboration pourrait devenir impossible.

"S’ils ne parviennent pas à maîtriser cette situation, alors quelqu’un devra de toute façon partir. Cela ne fait aucun doute", a-t-il ajouté.

Alesi regrette le manque de respect entre les deux pilotes Ferrari

Autre ancien représentant de la Scuderia en Formule 1, Jean Alesi s’est également montré consterné par le nouvel accrochage entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton.

Le Français a établi un parallèle avec sa propre expérience chez Ferrari aux côtés de Gerhard Berger, rappelant que les désaccords entre équipiers ne sont pas nécessairement incompatibles avec une relation fondée sur le respect mutuel.

"J’ai été choqué de voir un nouvel accrochage entre Leclerc et Hamilton", a écrit Alesi dans les colonnes du Corriere della Sera.

"Les disputes, ça arrive. Je me suis souvent disputé avec Gerhard Berger, mais l’amitié et le respect ont toujours prévalu. Et ils demeurent pour toujours."