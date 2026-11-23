Lewis Hamilton, affirme que le déficit de vitesse de pointe de la Ferrari SF-26 a été encore plus coûteux dans les longues lignes droites de Las Vegas. Une double élimination en Q2 et des septième et dixième places à l’arrivée pourraient laisser penser que le Britannique a raison, mais entre un problème de déploiement d’énergie en Q2 et des pénalités en course, le problème est clairement ailleurs.

Et pour confirmer cela, on peut se baser sur les données, qui nous révèlent que la vitesse de pointe de Hamilton en course était de 317 km/h, tandis que la meilleure Mercedes et la meilleure Red Bull atteignaient respectivement 321 km/h et 314 km/h.

Ce sont donc les circonstances, et notamment l’accrochage entre eux, et une pénalité pour chacun, qui ont coûté cher à la Scuderia, alors que les performances semblaient en mesure de faire lutter

"Nous savions que nous avions un déficit de rythme dans les lignes droites, mais nous ne nous attendions pas à ce que ce soit aussi brutal ici avec ces longues lignes droites" a commenté le septuple champion du monde.

"Il était toujours important de s’assurer d’être derrière la voiture, et pour essayer de remonter, il faut toujours s’assurer d’être à l’aspiration. Sinon, on est juste une cible facile pour ceux qui nous entourent."

"La Mercedes et la Red Bull, leur puissance en ligne droite est impressionnante. Vraiment impressionnante. Mon moteur était à la limite, il n’y avait plus rien qui en sortait. J’appuyais sur le bouton aussi fort que je le pouvais pour tenter des dépassements."

"Je me suis battu aussi fort que j’ai pu et j’ai donné tout ce que j’avais pour obtenir ces points aujourd’hui. Nous avons constamment été frappés par des difficultés. J’ai juste gardé la tête baissée."

Hamilton s’est agacé de la pénalité qu’il a reçue pour avoir évité un accrochage et être passé en dehors de la piste. Il regrette de ne pas avoir été informé qu’il devait rendre sa position, mais la FIA ne fait plus ça, laissant aux équipes et aux pilotes la responsabilité de le faire ou de risquer une pénalité.

"Dix secondes, c’était insensé et très, très sévère. J’évitais une collision avec la McLaren. Ils auraient pu simplement me dire de rendre la position. Dix secondes, c’est dingue. Mais je suis revenu, je me suis remis dans la bagarre et je pouvais voir Max devant."

Cependant, Hamilton n’a pas eu que du négatif à dire, malgré sa frustration sur la situation en ligne droite et l’accrochage avec Charles Leclerc, et il félicite son équipe pour les parties positives du week-end.

"Au final, l’équipe a fait un excellent travail sur la stratégie et nous avions un très bon rythme en course. Je suis fier de toute l’équipe dans le garage ainsi que de mes ingénieurs pour tout le travail acharné qu’ils ont fourni."

"Je pensais qu’un podium était envisageable, mais la course a été difficile ; la pénalité, suivie d’un contact, a compliqué les choses. Je suis resté concentré, j’ai continué à attaquer, et nous avons réussi à revenir dans la lutte. Il y a des points positifs à retenir de cette journée, même si le résultat ne reflète pas tout à fait ce qui, à mon avis, aurait pu être accompli."