La situation devient de plus en plus préoccupante chez Ferrari après le nouvel accrochage entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton lors du Grand Prix de Las Vegas. La Scuderia envisagerait désormais des sanctions financières, voire la suspension de l’un de ses pilotes, pour mettre un terme à cette escalade. Plusieurs réunions de crise sont prévues avant le Grand Prix du Qatar, tandis que Frédéric Vasseur doit composer avec une pression grandissante, aussi bien en interne que dans les médias. Plusieurs anciens acteurs de la Formule 1 estiment que des décisions radicales pourraient devenir nécessaires.

Ferrari pourrait passer à la vitesse supérieure dans la gestion du conflit opposant Charles Leclerc à Lewis Hamilton. Le nouvel accrochage entre les deux pilotes à Las Vegas, quelques semaines seulement après celui survenu au Mexique, aurait convaincu la direction de la Scuderia de la nécessité d’envisager des mesures plus sévères.

Selon le Corriere della Sera, des sanctions financières seraient à l’étude, tout comme la possibilité d’aller jusqu’à suspendre un pilote si la situation devait l’exiger.

Le quotidien italien rapporte qu’une première réunion s’est tenue après la chaotique course de dimanche à Las Vegas avant que les deux pilotes ne prennent la direction de l’aéroport.

De nouvelles discussions doivent avoir lieu par visioconférence, avant une autre confrontation en face-à-face au Qatar, où se disputera l’avant-dernière manche du championnat.

Frédéric Vasseur a clairement laissé entendre que les assurances données par ses pilotes après leur précédent accrochage au Mexique ne suffisaient plus.

"Nous allons certainement devoir prendre des mesures et des décisions", a averti le directeur de Ferrari.

"C’est une question d’ego, il n’y a pas de meilleure réponse."

Le Français ne pense toutefois pas que l’instauration de règles d’engagement plus strictes entre ses deux pilotes suffirait à résoudre le problème de fond. À ses yeux, la situation relève avant tout du respect mutuel entre équipiers.

"Sincèrement, ce n’est pas une question de règles. Que pouvez-vous faire différemment, si ce n’est que vous devez respecter vos équipiers ?"

À Las Vegas, Charles Leclerc a écopé d’une pénalité de dix secondes pour avoir envoyé Lewis Hamilton en tête-à-queue, alors même que Ferrari avait averti le Monégasque de ne pas prendre le risque d’un nouvel accrochage.

Interrogé sur les éventuelles sanctions supplémentaires que pourrait prendre la Scuderia, Hamilton a préféré laisser l’entière responsabilité de cette décision à son directeur d’équipe.

"Les règles ? Ce n’est pas moi qui décide, c’est Fred", a déclaré le Britannique.

"Je pense que nous n’étions pas sur la même longueur d’onde avec Charles et, au final, cela nous a coûté beaucoup de points."

Steiner redoute les divisions au sein de la direction de Ferrari

Ancien directeur de l’écurie Haas en Formule 1, Gunther Steiner est convaincu que Ferrari ne pourra pas rester sans réaction après ce nouvel incident entre ses deux pilotes.

Interrogé dans le podcast The Red Flags, l’Italien s’attend à ce que des changements interviennent, même s’il reconnaît ignorer à quel moment des décisions seront prises.

"Quelque chose va changer", a-t-il assuré.

"Pouvez-vous imaginer ce qui s’est passé au sein du conseil d’administration de Ferrari après me course ?"

Pour Steiner, la difficulté à laquelle se trouve confronté Frédéric Vasseur réside notamment dans le fonctionnement de Ferrari et dans le nombre de personnes susceptibles d’intervenir dans la gestion de cette crise.

"Je l’ai déjà dit à plusieurs reprises, tout ne dépend pas uniquement de Fred. Il y a un grand nombre de décideurs", a expliqué Steiner.

"Ce n’est pas quelque chose dont seuls les deux pilotes et Fred discutent. C’est un sujet qui est abordé au sein du conseil d’administration. Tout le monde et n’importe qui aura son avis sur la manière dont la situation devrait être gérée."

"Tout le monde a abordé ce projet avec une certaine naïveté, en se disant : ’Oh, ce sera fantastique ! Nous avons deux pilotes exceptionnels. Tout ira pour le mieux. Nous serons champions du monde’."

"Ils n’ont pas remporté le championnat du monde. Et les pilotes ne s’entendent pas. Ils sont dans une situation très compliquée. Alors, comment résoudre ce problème ? C’est extrêmement difficile. Il doit trouver une solution, car je ne pense pas que Ferrari patientera très longtemps si rien ne change."

"Il faut reconnaître à Fred le mérite d’avoir été le plus fervent partisan de l’arrivée de Lewis Hamilton. C’est lui qui a porté ce projet."

Steiner craint ainsi que la multiplication des interlocuteurs et la divergence de leurs opinions ne compliquent considérablement la prise de décision, alors même que Ferrari doit agir rapidement pour éviter de nouveaux incidents.

"Au sein du conseil d’administration, les personnes qui ont réellement le pouvoir de prendre des décisions auront des opinions différentes et, par conséquent, aucune conclusion ne sera tirée."

Steiner propose une première sanction possible, un peu irréaliste.

"Mettons Charles dans la Haas. C’est une solution. Quelqu’un y a-t-il déjà pensé ? Ce serait une solution. Si ça ne te plaît pas chez Ferrari, on a un baquet pour toi ; retourne là où tu étais, car il a débuté sa carrière chez Haas lors des essais libres 1. J’y étais."

"Pour être honnête, j’apprécie assez Charles. C’est quelqu’un de très bien. Ce serait une idée. Peut-être que le simple fait de brandir cette menace suffirait à le calmer, et ainsi, on n’aurait pas besoin de se séparer de lui. Il mérite de ne pas être heureux, car c’est lui qui a créé ce bazar."

Capelli désigne Leclerc comme le principal responsable

La presse italienne n’a pas épargné Ferrari après le Grand Prix de Las Vegas. La Gazzetta dello Sport a notamment désigné Frédéric Vasseur comme le grand perdant de cette querelle qui ne cesse de prendre de l’ampleur entre ses deux pilotes.

Mais certains observateurs estiment que la responsabilité de cette situation incombe davantage à Charles Leclerc.

Ancien pilote Ferrari en Formule 1, Ivan Capelli s’est montré particulièrement catégorique dans son analyse, considérant que l’accrochage de Las Vegas n’était que la conséquence de tensions accumulées depuis longtemps et auxquelles aucune solution n’avait été apportée.

"Le problème, c’est Leclerc. Le contact est le résultat d’une escalade de situations non résolues qui remontent à loin", a-t-il déclaré.

La question des sanctions susceptibles d’être imposées par Ferrari divise également les observateurs.

Le commentateur néerlandais Olav Mol estime notamment qu’une sanction financière n’aurait aucun effet dissuasif sur Charles Leclerc, compte tenu du salaire perçu par le pilote monégasque.

À ses yeux, la menace de perdre temporairement son volant constituerait un moyen bien plus efficace de faire respecter les intérêts de l’équipe.

"Je dirais : ’La prochaine fois, je mettrai tout simplement le pilote de réserve dans la voiture, parce que j’en ai assez’", a-t-il confié.

Ancien pilote de Formule 1, Robert Doornbos est allé encore plus loin dans son analyse de la situation chez Ferrari.

Le Néerlandais estime que Frédéric Vasseur pourrait lui-même être remplacé s’il ne parvenait pas à rétablir la discipline au sein de son équipe.

Pour Doornbos, ni Charles Leclerc ni Lewis Hamilton ne peuvent prétendre être plus importants que l’institution Ferrari, quels que soient leur statut actuel et leurs accomplissements respectifs en Formule 1.

"Charles Leclerc n’est personne dans l’histoire de Ferrari. Lewis Hamilton non plus", a-t-il déclaré.

"Ferrari est bien plus grande que n’importe quelle personne qui évolue au sein de cette équipe."

Pour Christian Danner, ancien pilote de F1 et commentateur allemand à la télévision, il faut revenir au GP du Mexique et il affirme que les retombées de l’épisode du départ à Mexico City ne peuvent être imputées uniquement à Leclerc, malgré les critiques publiques formulées par Hamilton à l’encontre de son coéquipier par la suite, mais il a souligné que cet événement a agi comme un catalyseur pour la suite des événements.

"La situation chez Ferrari est vraiment très délicate. Pour revenir sur ce qui s’est passé au Mexique, l’attitude de Lewis, qui a critiqué tout le monde - y compris Leclerc - n’est pas très réaliste, car il est lui-même responsable à 50 % de tout ce chaos."

"Je ne veux surtout pas dire que Leclerc est le seul en cause. Quoi qu’il soit arrivé par la suite, notamment le moment où Leclerc a demandé : ’Qu’est-ce que je suis censé faire maintenant ?’ et où on lui a répondu : ’Continue, continue, continue’, cela découle d’une approche très pragmatique dans la gestion de ce type de situation, instaurée par Niels Wittich, l’ancien directeur de course qui a précédé Rui Marques, l’actuel titulaire du poste."

"Niels disait : ’Je ne veux pas décider à votre place de ce que vous dites à votre pilote. C’est à vous de lui donner des instructions, et vous êtes censés parfaitement connaître le règlement. Tout ce que je peux vous dire, c’est qu’il vaut mieux prendre une décision dès maintenant. Le choix vous appartient’."

Pour Danner, il ne fait aucun doute que la décision prise par Ferrari à ce moment-là a donné le ton pour la suite.

"Ferrari a commis une erreur totale et absolue en demandant à Leclerc de continue. Et cela a fini par mener, compte tenu du fait qu’il est difficile de dépasser correctement au Mexique, pour diverses raisons, au désastre qu’a connu la relation entre les deux pilotes."

"Gérer tout cela est extrêmement difficile. Cependant, je pense que deux pilotes de ce niveau sont un atout majeur pour Ferrari, car ils tirent, en quelque sorte, leur coéquipier vers le haut à chaque fois qu’ils prennent la piste."

"Ils se poussent mutuellement vers de nouvelles limites à chaque fois qu’ils s’affrontent, non seulement roue contre roue en course, mais aussi en termes de chronos lors des essais, et ainsi de suite."

À l’approche du Grand Prix du Qatar, la Scuderia doit donc trouver une réponse à une situation qui dépasse désormais largement le cadre d’un simple accrochage en piste. Alors que Vasseur ne croit pas qu’un durcissement des règles d’engagement suffira à résoudre le conflit, la possibilité de sanctions plus importantes témoigne de la gravité avec laquelle Ferrari aborde désormais les relations entre ses deux pilotes.