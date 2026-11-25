Aston Martin F1 a vécu un enfer à Las Vegas, avec des longues lignes droites qui coûtaient à elles seules près de deux secondes au tour, la faute à un moteur Honda toujours anémique. Fernando Alonso est rentré au stand avant l’arrivée, prétextant un moteur cassé que le constructeur n’a pas confirmé, tandis que Lance Stroll était très critique sur le temps perdu à cause du V6 hybride japonais.

Alors que les derniers tours se déroulaient sur le circuit du Strip, le double champion du monde était en train de s’agacer, et sa radio a laissé entendre des critiques frustrées pas très claires, avant qu’il rentre au stand en prétextant un moteur cassé, ce que n’a pas confirmé Honda.

"Pour le moment, nous n’avons constaté aucun problème, mais nous devons vérifier toutes les données attentivement et également lors de la maintenance, nous vérifierons tout" a déclaré Shintaro Orihara, l’ingénieur en chef de Honda.

Fernando Alonso et Lance Stroll ont tous deux déploré un manque de performance en ligne droite, mais Aston Martin a fait son autocritique. Mike Krack estime qu’il y a également de la performance à trouver du côté de l’équipe, et il pense que le circuit international de Lusail mettra en lumière le niveau de performance de l’AMR26 dans les virages à haute vitesse.

"Je pense que nous avons certainement encore de la performance à trouver. Je pense que nous avons vu lorsque les vitesses sont basses ou lorsque l’adhérence est faible, comme sous la pluie ou comme à Sepang lorsque c’était très difficile, que la voiture est forte à basse vitesse" a déclaré Krack.

"Je pense qu’il est juste de dire qu’elle a surtout un point fort à basse vitesse. À haute vitesse, nous verrons la semaine prochaine [au Qatar], car il n’y a potentiellement que des virages à haute vitesse, donc je pense que nous aurons une bonne réponse là-bas."

"Mais je pense que c’est clair, je pense qu’après Budapest aussi j’avais dit que les améliorations avaient fonctionné, c’est très, très clair. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Je veux dire, nous faisons circuit par circuit toute l’analyse dans chaque type de virage."

"C’est pourquoi je peux dire avec confiance que la voiture a fait un bon pas en avant à basse vitesse et qu’elle est forte dans ce domaine, surtout plus l’adhérence est faible. Mais je pense que dans les virages à moyenne et haute vitesse, nous aurons une bonne réponse la semaine prochaine."

Orihara a également confirmé que Honda avait effectué des tests sur ses batteries pour trouver des solutions sur ces circuits rapides. Il a toutefois admis que la fiabilité et la performance sont encore loin du compte.

"Ce circuit est similaire à Bakou, mais de petites choses différentes donnent toujours des idées. De plus, nous avons recueilli des données intéressantes lors des qualifications."

"Ce circuit est difficile pour nous en termes de performance et de gestion de l’énergie, et difficile à optimiser ou pour suivre les voitures de devant. Mais malgré tout, nous avons recueilli des données, et cela aide notre développement pour l’année prochaine. Nous avons vu des choses positives grâce aux contre-mesures."

"Je crois que nous avons besoin d’une autre étape pour obtenir une meilleure fiabilité. Le point positif est que nous avons parcouru une distance de course complète. Mais encore une fois, nous devons comprendre l’ensemble du problème de batterie, et nous avons encore besoin de contre-mesures pour l’année prochaine."

Crawford de retour au volant au Qatar

Aston Martin a par ailleurs confirmé que Jak Crawford reprendra le volant de l’AMR26 ce week-end lors du Grand Prix du Qatar. L’Américain remplacera Fernando Alonso au volant, comme il l’a fait à Las Vegas le week-end dernier.

Cependant, sa séance à Vegas a été pratiquement inexistante, car la piste mouillée a poussé toutes les équipes à renoncer à tout roulage significatif, avec zéro temps au tour enregistré durant la séance et un seul tour de reconnaissance.

L’écurie basée à Silverstone a indiqué qu’en conséquence directe du manque d’action en piste la dernière fois, il remplacera une nouvelle fois Alonso au volant sur le circuit international de Lusail. Cela marquera la sixième apparition de Crawford en EL1 cette saison avec Aston Martin.