Mercedes F1 à trois points d’un nouveau titre, Ferrari peut encore lui mener la vie dure

Après avoir célébré le sacre mondial de Kimi Antonelli au Mexique, Mercedes F1 aborde le Grand Prix du Brésil avec l’occasion de conclure une saison 2026 exceptionnelle. L’écurie allemande peut désormais s’assurer le titre mondial des constructeurs dès ce week-end à Interlagos, à condition de marquer trois points de plus que Ferrari. Ce qui n’est pas forcément une évidence sur la dynamique actuelle ! Toto Wolff insiste toutefois sur la nécessité de rester concentré, tout en prenant la défense de George Russell, dont les dernières performances ont été éclipsées par celles de son jeune coéquipier.

Mercedes pourrait quitter le Brésil avec les deux titres mondiaux en poche. Après le sacre de Kimi Antonelli au Grand Prix du Mexique, l’écurie allemande dispose d’une première occasion de remporter le championnat des constructeurs à Interlagos.

Pour y parvenir, Mercedes devra inscrire trois points de plus que Ferrari au cours du week-end (voir les scénarios en bas de l’article). Un objectif à sa portée au regard de sa saison, mais que Toto Wolff refuse de considérer comme une simple formalité, d’autant plus que Ferrari a le vent en poupe ces derniers temps : cela fait 4 Grands Prix de suite que la Scuderia marque plus de points que Mercedes F1 avec ses deux pilotes !

Avant de se tourner vers cette nouvelle échéance, le directeur de Mercedes a tenu à revenir sur le week-end mexicain, marqué par le premier titre mondial d’Antonelli et la déception de George Russell.

"Le Mexique a été un week-end particulier pour Kimi et pour l’équipe. Remporter le championnat du monde est un accomplissement incroyable, particulièrement à ce stade de sa carrière, et il mérite pleinement de savourer ce moment", a déclaré Wolff.

"Pour George, la déception est naturelle. Il a été très dur envers lui-même, mais il a piloté à un niveau incroyablement élevé cette saison et a une nouvelle fois démontré les qualités que nous lui connaissons. Certaines circonstances indépendantes de sa volonté ne lui ont pas toujours été favorables, et nous ne lui avons pas toujours fourni la voiture nécessaire pour être performant. Néanmoins, la manière dont il a continué à se battre et à contribuer à l’équipe en dit long sur lui."

Malgré les célébrations du titre d’Antonelli, Mercedes doit encore remplir son deuxième objectif de la saison.

Le championnat des constructeurs revêt une importance particulière pour Wolff, puisqu’il récompense non seulement les performances des pilotes, mais également celles de l’ensemble des départements techniques et opérationnels de l’écurie.

"Notre attention s’est toutefois déjà tournée vers São Paulo. Nous avons abordé cette saison avec l’ambition de nous battre pour les deux championnats et il nous reste encore du travail à accomplir. Le titre des constructeurs récompense les performances de l’ensemble de notre organisation, aussi bien sur les circuits que dans nos usines de Brackley et de Brixworth, et le remporter représenterait énormément pour nous tous."

"Mais rien n’est encore gagné. Interlagos est toujours un week-end exigeant et la marge d’erreur y est faible. Nous devons être performants dans l’exécution dès la première séance et nous placer dans la meilleure position possible pour ramener les deux titres mondiaux cette saison."

Mercedes possède déjà une histoire particulièrement riche sur le circuit brésilien, où elle a remporté six victoires en Grand Prix. Lewis Hamilton s’y est imposé à trois reprises, en 2016, 2018 et 2021, tandis que Nico Rosberg a remporté les éditions 2014 et 2015. La sixième victoire a été obtenue par George Russell en 2022, lors d’un week-end qui reste un moment marquant de sa carrière. Le Britannique avait d’abord remporté son premier Sprint de Formule 1 avant de décrocher, le lendemain, sa toute première victoire en Grand Prix.

Antonelli peut prolonger une tradition des champions

Le Grand Prix du Brésil constituera également la première course de Kimi Antonelli depuis son sacre mondial au Mexique. L’Italien pourrait ainsi prolonger une statistique remarquable concernant les pilotes qui ont décroché leur titre avant la dernière manche de la saison.

Au cours de cette décennie, lors des quatre occasions où un pilote a été sacré avant le dernier Grand Prix, il a systématiquement remporté la course suivante. Lewis Hamilton avait réalisé cette performance en 2020, avant que Max Verstappen ne reproduise l’exploit en 2022, 2023 et 2024. En 2023, Verstappen avait notamment décroché son titre lors du Sprint du Qatar, avant de remporter le Grand Prix dès le lendemain.

Vesti évoque l’émotion particulière d’Interlagos et l’héritage de Senna

Pour Frederik Vesti, troisième pilote de Mercedes, le rendez-vous brésilien occupe une place à part dans le calendrier de Formule 1.

Le Danois souligne notamment l’histoire du circuit d’Interlagos et l’héritage laissé par Ayrton Senna, qui donnent à cette épreuve une dimension particulière.

"Le Brésil est une course incroyable et un rendez-vous que toute l’équipe attend toujours avec impatience. Interlagos est un circuit tellement historique et emblématique, et bien sûr, l’héritage d’Ayrton Senna ainsi que l’impact qu’il a eu sur la Formule 1 rendent le fait de courir ici incroyablement particulier. Avec le lien qui unit Kimi à Ayrton, je pense qu’il y aura également une dimension émotionnelle supplémentaire autour de ce week-end."

Vesti insiste lui aussi sur l’opportunité qui se présente à Mercedes dans la lutte pour le titre des constructeurs.

"Nous avons également l’occasion de remporter le championnat des constructeurs à São Paulo, ce qui serait un accomplissement incroyable. Tout le monde a travaillé tellement dur tout au long de la saison pour nous placer dans cette position, et savoir que ce titre est désormais à notre portée est extrêmement enthousiasmant. Nous savons toutefois qu’il reste du travail à accomplir, et notre priorité sera d’exécuter le week-end aussi efficacement que possible."

Cette année, le Grand Prix du Brésil retrouve un format de week-end classique, après avoir accueilli une épreuve Sprint en 2025. Les équipes disposeront donc de trois séances d’essais libres avant les qualifications et la course, une configuration qui leur laissera davantage de temps pour trouver les bons réglages.

Long de 4,309 kilomètres, l’Autódromo José Carlos Pace est le quatrième circuit le plus court du calendrier 2026, derrière Monaco, Zandvoort et Mexico. Le tracé, dont l’épreuve porte officiellement le nom de Grand Prix de São Paulo depuis 2021, se distingue également par son altitude.

Situé à environ 800 mètres au-dessus du niveau de la mer, Interlagos constitue le deuxième circuit le plus élevé du championnat, derrière Mexico, qui culmine à quelque 2300 mètres. Les variations de dénivelé jouent elles aussi un rôle important dans les caractéristiques du circuit.

La différence d’altitude la plus marquée se trouve entre la ligne droite de départ-arrivée et le virage 4, avec une descente d’environ 40 mètres.

La grille de départ est, quant à elle, située en montée, ce qui impose aux pilotes de trouver un équilibre délicat au moment de s’élancer : maintenir suffisamment la voiture sur les freins pour éviter qu’elle ne recule, tout en relâchant la pression avec le plus de douceur possible.

Pour Vesti, les difficultés d’Interlagos ne se limitent toutefois pas à ces particularités topographiques.

"Du point de vue du pilotage, Interlagos est un circuit vraiment exigeant. Il comporte plusieurs virages lents dans lesquels il faut disposer d’une bonne adhérence à l’arrière pour maximiser le temps au tour, ainsi que des changements de dénivelé et différentes caractéristiques de virages qui rendent particulièrement important le fait de placer la voiture dans la bonne fenêtre de fonctionnement."

"Le circuit produit généralement des courses fantastiques, donc j’espère que nous pourrons connaître un bon week-end et nous battre pour placer nos deux voitures sur le podium."

Comment Mercedes F1 peut remporter le championnat des constructeurs au Brésil

Seule Ferrari est encore en mesure d’empêcher Mercedes de décrocher le titre, mais l’écurie italienne accuse un retard de 126 points sur les Flèches d’argent alors qu’il ne reste que quatre manches à disputer.

À l’approche du Grand Prix du Brésil, il reste au maximum 172 points à engranger pour une écurie cette saison, après le week-end de São Paulo, il ne restera plus que 129 points en jeu.

Si Mercedes marque trois points de plus - ou davantage - que Ferrari, l’équipe sera sacrée championne du monde.

Mercedes sera assurément championne si :

Mercedes termine aux première et deuxième places ;

Mercedes termine aux première et troisième places ;

Mercedes termine aux première et quatrième places.

La situation deviendrait bien plus complexe pour Mercedes si Ferrari remportait le Grand Prix de São Paulo, toutefois, un sacre reste possible si Antonelli et Russell se classent aux avant-postes non loin derrière la Ferrari victorieuse, tandis que l’autre Ferrari termine plus loin dans le classement.