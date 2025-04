Steiner ne comprend pas que les commissaires appliquent des ’circonstances atténuantes’

Günther Steiner est sceptique quant au marchandage que fait parfois la FIA au niveau des pénalités. A Djeddah, la pénalité de Max Verstappen valait 10 secondes, mais les commissaires l’ont réduite à 5 secondes car c’était au départ et au premier virage.

L’ancien patron de Haas F1 compare cela aux circonstances atténuantes que l’on pourrait trouver à un braqueur à main armée, et reste sceptique quant à l’intérêt d’une réduction de peine alors que la manœuvre du pilote Red Bull est clairement en dehors du cadre réglementaire.

"Maintenant, nous avons des circonstances atténuantes. Dans la vie, on a tort ou on a raison" a déclaré Steiner sur le podcast Red Flags. "Je n’ai pas vu beaucoup de choses, les commissaires ne sont pas sûrs de savoir si c’est bien ou mal."

"Alors, mettons cinq secondes au lieu de 10. Accordons-lui un petit rabais. Je ne sais pas, je ne dirais pas que si vous commettez un vol à main armée sans balles dans votre pistolet, est-ce que c’est une circonstance atténuante ou non ?"

Pourtant, l’Italien révèle qu’il aurait lui-même classé cela comme incident de course, et valide la théorie de Red Bull sur le fait que Verstappen était en avance dans le virage, même s’il l’a fait en relâchant l’accélérateur et sans volonté de prendre le virage.

"Je ne serais pas d’accord. Mais ils auraient alors fait passer un message clair. Parce que pour moi, c’était de la course. Il est évident qu’il y a des jeux ici, et cela fait partie de la course. Vous essayez de garder votre position et vous jouez avec."

"Et je pense que Max était devant. La façon dont il a joué avec cela a fonctionné pour lui. C’était comme des circonstances atténuantes. C’était le premier tour. Mais vous êtes en course. C’est ça la course. Devait-il s’arrêter, freiner et laisser passer l’autre ? Non."

Selon Steiner, la direction de course ne devrait pas mettre de pénalité si elle se base sur les télémétries, mais sans certitude que le virage n’aurait pas été négocié par Verstappen : "Une chose que je n’oublierai jamais, c’est qu’en cas de doute, si ce qui s’est passé n’est pas une pénalité, la décision est de ne pas donner de pénalité."

"S’il est clair à 99 % qu’il s’agit d’une pénalité, ce n’est pas encore à 100 %. Ne la donnez pas. Et à mon avis, les commissaires ont dit ’d’accord, c’était une pénalité, mais nous ne pensons pas que ce soit le cas. Mais c’était le premier virage, alors réduisons la pénalité de moitié’. Parce que, honnêtement, je pense qu’Oscar [Piastri] l’aurait quand même dépassé."

Et Steiner d’ajouter qu’il voudrait voir des commissaires fermes lorsqu’il le faut.

"Les commissaires essaient toujours d’être polis, de ne contrarier personne. Je veux dire, un juge, évidemment, s’il condamne quelqu’un à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, il sait que la personne ne sera pas contente, mais c’est son travail. Je suis désolé, il fait juste son travail. Parfois, si vous pensez qu’un pilote a fait quelque chose de mal, donnez-lui 10 secondes, justifier et expliquer, point final. Si vous dites : ’Oui, parce que c’était le premier tour’, nous avons donc, là encore, un outil différent pour le premier tour. C’est encore une fois un peu flou."

Enfin, l’ancien directeur d’équipe pense que Verstappen a adopté la bonne attitude en refusant de parler trop longuement sous le coup de l’émotion après la course : "Je pense qu’il a joué le jeu très intelligemment, il a envoyé un message sans offenser personne. Si on lui a dit de ne pas dénigrer, il ne dit rien."

"Si vous n’avez rien de bon à dire, ne dites rien. Il a utilisé cela à son avantage. Et je pense qu’il l’a fait de manière très intelligente. Au moins, il s’en est tiré sans être trop critiqué sur ce qu’il devrait faire et ce qu’il ne devrait pas faire."

"Évidemment, il a serré la main de Ben Sulayem sur le podium. Nous l’avons tous vu, donc je pense qu’il s’est un peu calmé à ce moment-là. Mais il est évident qu’il n’était pas content, et je pense qu’il ne l’est toujours pas vraiment. Mais, vous savez, c’est ce que c’est sur le moment."