Les Grands Prix à deux arrêts et les sprints en pneus tendres seront bien débattus

La Formule 1 pourrait connaître des changements majeurs dans son format à partir de 2026, avec l’obligation de deux arrêts au stand et une révision des règles relatives aux pneus utilisés lors d’un sprint actuellement en discussion.

Comme nous vous le rapportions il y a quelques jours, la FIA a présenté aux pilotes une proposition visant à rendre obligatoires deux arrêts au stand lors de tous les Grands Prix, une mesure destinée à dynamiser l’action sur la piste et à réduire la prévisibilité stratégique.

Ce concept a déjà été testé à Monaco en début d’année, mais le résultat - une victoire sans appel de Lando Norris - n’a pas suffi à convaincre les sceptiques.

Mario Isola, directeur de Pirelli Motorsport, estime néanmoins que cette idée a du mérite.

"Deux arrêts au stand sont préférables pour le spectacle, car ils offrent plus d’imprévisibilité."

Il a toutefois averti que le fait d’imposer des stratégies identiques aux équipes pourrait se retourner contre elles.

"Le risque est que toutes les équipes finissent par adopter la même stratégie. Si cela créerait davantage d’opportunités pour les undercuts, cela éliminerait toute véritable diversité tactique."

À titre de compromis, Isola a suggéré de permettre aux équipes de choisir leurs propres composés de pneus plutôt que de les obliger à en utiliser deux différents.

"Nous pouvons également envisager deux arrêts sans obligation d’utiliser des composés différents, afin que les équipes puissent utiliser ce qu’elles veulent."

Par ailleurs, Carlos Sainz, qui occupe désormais le poste de directeur de l’Association des pilotes de Grand Prix, avait lancé une autre idée pour dynamiser les courses sprint : rendre obligatoire l’utilisation de pneus tendres.

"Je pense que les sprints seraient meilleurs si tout le monde devait utiliser les pneus tendres," avait déclaré Sainz, arguant que cette règle pourrait augmenter l’usure des pneus, les dépassements et l’imprévisibilité sans affecter la course principale du dimanche.

Bonne nouvelle pour l’Espagnol : son idée a aussi été retenue et sera aussi officiellement discutée lors de la prochaine réunion de la Commission F1.