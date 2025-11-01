Les commissaires de la F1 doivent-ils remettre les pénalités dans le 1er tour ?

Johnny Herbert est agacé par les pilotes qui abusent des règles de la F1 lors du premier tour des Grands Prix, comme ça a été le cas à Mexico. Le premier tour de la course de dimanche dernier a fait l’objet de vifs débats après que trois pilotes ont coupé à travers l’herbe en évitant le premier enchaînement de virages.

Leclerc et Verstappen ont repris la piste en première et troisième positions, mais ont cédé leurs places respectivement à Lando Norris et Lewis Hamilton, sans qu’aucun des deux ne soit sanctionné pour leurs actions au virage n°1.

À l’inverse, le septuple champion du monde Lewis Hamilton a écopé d’une pénalité de 10 secondes pour avoir quitté la piste et tiré avantage de cette manœuvre lors d’un duel avec Verstappen au quatrième virage, au septième tour.

"Le plus gros problème, selon moi, c’est que tout ce qui se passe dans le premier virage, au premier tour, ils ont tendance à l’ignorer parce que les pneus sont froids, pas encore à température, et si quelque chose arrive, ils n’appliquent pas de pénalité" a déclaré Herbert.

"Je ne suis pas d’accord avec ça. Ce sont les meilleurs pilotes du monde et, comme on l’a vu au Mexique, est-ce qu’ils ont un peu abusé de la situation au premier tour ? Probablement oui, parce qu’ils savaient qu’ils pouvaient s’en tirer."

"Quand Max a essayé de passer à l’extérieur et a manqué de place, il est resté sur la piste sans rien perdre. Puis on a vu Charles couper à travers et il n’a rien perdu, il a même gagné. Il était au niveau de Lewis, mais il s’est retrouvé devant Max. Donc il était deuxième, et il n’a pas été pénalisé pour ça."

"Si Lewis avait simplement ralenti et laissé Max recoller, je pense qu’il n’aurait pas été pénalisé. Certains disent que la pénalité de 10 secondes était trop sévère. Mais les pénalités de 10 secondes devraient s’appliquer de manière uniforme, quelle que soit la situation."

"Est-ce que c’est sévère dans certains cas ? Oui. Était-ce sévère pour Lewis ? Oui. Mais on ne peut pas dire ’on va juste lui donner cinq secondes’. Non, ce n’est pas possible."

"Les pilotes savent qu’il y a potentiellement une pénalité à la clé, mais quand vous regardez dans vos rétroviseurs et que vous voyez que vous êtes ressorti avec un écart qui n’existait pas en entrant dans le virage, c’est qu’il y a eu un gain."

Herbert souhaite que le règlement soit durci afin d’empêcher les pilotes d’abuser des règles au départ des courses sans en subir les conséquences. Selon lui, ils savent désormais que la direction de course leur laisse tout faire au premier tour, et en abusent bien trop.

"C’est ça la différence avec le premier tour. On considère généralement qu’on ne fera rien parce que c’est compliqué. Mon problème, c’est que, d’après ce que j’ai lu sur ce qui s’est passé dans le virage n°1, ils en ont tous abusé, sachant qu’il n’y aurait aucune répercussion."

"Ils savent tous que le premier tour, c’est quasiment ’open bar’. Je ne pense pas qu’on doive autoriser que ce soit le chaos total, parce que ça fait partie de la course, ça fait partie du week-end. On ne parle pas ici de Formule Ford."

"On parle des meilleurs pilotes de Formule 1 au monde. Il faut les juger même quand les pneus sont un peu froids, quand ils se battent pour leur position, en abordant le premier virage, puis les virages deux, trois ou quatre, peu importe."

"Si vous faites une erreur, il faut accepter qu’il y ait une pénalité parce que vous avez gagné un avantage. Certains ont effectivement tiré des avantages, mais on a estimé que ce n’en étaient pas parce qu’on juge différemment le premier tour. Je ne suis pas d’accord. C’est une erreur."

"Ce sont les meilleurs, ils ont le meilleur jugement. Si la piste est mouillée, ils savent gérer. Mais sous prétexte que les pneus sont froids au premier tour ? Allons donc ! Ça fait partie de la course. Il faut simplement être un peu plus malin."