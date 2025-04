’Le Néo-Zélandais a pris ses marques’ : Marko est rassuré par Lawson

Helmut Marko a été rassuré par les progrès de Liam Lawson durant les trois courses qu’il a réalisées pour Racing Bulls depuis sa rétrogradation. Le consultant motorsport de Red Bull a notamment vu un très bon dimanche de Lawson en Arabie saoudite le week-end dernier.

"Le retour de Liam Lawson se passe bien" écrit Marko. "A Djeddah, il était un peu plus rapide qu’Isack Hadjar, et en course, ils étaient plus ou moins à égalité. Le Néo-Zélandais a pris ses marques."

Néanmoins, Marko est très impressionné par Hadjar, que ce soit en performance pure ou dans la gestion de ses courses et de ses pneus : "A mon avis, Hadjar est la révélation de cette première phase du championnat du monde."

"Isack ne connaissait pas la plupart des circuits, mais il a toujours été rapide dès le départ et a commis peu d’erreurs, à l’exception de celle commise en Australie. Isack réussit en course ce que beaucoup de débutants en Formule 1 ont du mal à faire : il réalise régulièrement de bons temps au tour tout en gérant très bien ses pneus. Il réalise tout cela relativement calmement."