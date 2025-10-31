Les commissaires ont-ils ’peur’ de pénaliser Verstappen à cause de son ’aura’ ?

L’ancien directeur de l’écurie Haas F1, Günther Steiner, a critiqué la FIA pour le manque de pénalités et la gestion de la voiture de sécurité virtuelle lors du Grand Prix du Mexique. Un drame a été évité en début de course à cause de commissaires ayant traversé la piste.

De plus, de nombreuses infractions ont eu lieu au départ avec des pilotes qui ont coupé le premier virage, sans que des enquêtes soient ouvertes. Enfin, la course a été neutralisée en fin de course.

"Concernant la FIA encore une fois, qu’est-ce qu’il se passe ? Qu’est-ce qu’il se passe ? On a encore cette discussion dans tous les sens, qu’est-ce qu’il se passe ?" a déclaré Steiner dans The Red Flags Podcast. "Tous les pilotes ont maintenant un avis aussi, mais rien ne changera."

"Fernando, je crois que c’était son opinion sur ce qui s’est passé au départ, certains sont pénalisés, d’autres non. C’est complètement ouvert, et je pourrais faire tout un segment de podcast sur la FIA. Je ne critique pas les personnes, je pense que c’est la manière dont l’organisation est structurée. Ces gens n’ont simplement pas les moyens d’être bons."

La voiture de sécurité virtuelle a été déployée à seulement quelques tours de la fin de course, quand Carlos Sainz a immobilisé sa FW47 dans le stadium. La FIA a révélé que la VSC avait été sortie à cause des risques d’incendie sur la monoplace, mais Steiner n’achète pas cette version.

"Oui, je pense qu’il n’y avait pas de raison pour la VSC. Je crois que ce qui s’est passé au début, c’est que les commissaires sur la piste ont fichu une peur bleue au directeur de course. Il essayait encore de gérer cette situation, parce qu’avoir des commissaires sur la piste, je ne pense pas que ce soit de sa faute, honnêtement."

"Peut-être que les commissaires y sont allés d’eux-mêmes, parce que j’ai juste lu cela. Je n’ai parlé à personne, mais apparemment ils avaient été appelés, puis on leur a dit de ne pas y aller, et ils y sont quand même allés. Je pense qu’il était encore sous le choc et qu’il s’est dit : je ne veux prendre aucun risque ici, alors je mets la VSC."

"Mais c’était évidemment la mauvaise décision, parce que Carlos a fait exactement ce qu’il fallait faire pour ne rien perturber à la fin de la course. Il y a réfléchi, ce n’était pas un hasard. Il a agi consciemment, et on sait tous que Carlos est très intelligent dans ce genre de situations."

"Il s’est garé là, hors trajectoire. Mais je pense que le directeur de course a simplement vu une voiture à l’arrêt, et qu’il avait encore en tête les images des deux commissaires traversant la piste alors que Liam Lawson arrivait. Donc je pense que c’était une surréaction. C’est mon opinion, je n’ai pas de faits concrets là-dessus."

Steiner est convancu que des doubles drapeaux jaunes auraient suffi : "Que ferait un commissaire permanent après que cela se soit produit deux fois ? Il s’assiérait avec les gens du circuit et leur dirait ’chaque année on a un problème ici, c’est très difficile à juger ou à pénaliser. Vous ne pouvez plus faire ça, vous ne pouvez plus couper’."

Steiner estime également que le fait que Max Verstappen soit actuellement le meilleur pilote en F1 empêche les commissaires de la FIA de prendre des sanctions contre lui.

"Ils ont peur du ’GOAT’ (Greatest of All Times, meilleur de tous les temps, ndr), en F1 en ce moment, vous voyez ? Et cela vient avec le statut de ’GOAT’. Je pense que son aura actuelle, et non son rôle d’ancien outsider, a eu une influence sur la décision des commissaires de ne pas le pénaliser."

"Je ne pense pas que cela ait à voir avec le fait d’être en tête du championnat, parce que Max, tu sais, s’il pense qu’il a été traité injustement, il le fait savoir haut et fort, et peut-être qu’ils craignent cela plus que tout le reste. Il a une voix plus forte. Quand tu es au sommet, ta voix porte davantage. Il a beaucoup plus d’impact que quand tu es avant-dernier."