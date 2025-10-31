La FIA prend la défense de Lawson après les critiques de la fédération mexicaine

La FIA a pris la défense de Liam Lawson après que la fédération mexicaine de sport automobile l’ait accusé de ne pas avoir suffisamment ralenti sous les drapeaux jaunes doubles lors d’un accident évité de justesse avec les commissaires lors du Grand Prix de Mexico.

Après un incident au premier tour avec Carlos Sainz, Lawson se trouvait en queue de peloton lors de la course de dimanche à Mexico.

Alors qu’il approchait de la première série de virages après un arrêt au stand pour changer d’aileron, les commissaires étaient encore en train de dégager des débris sur la piste au moment du 2e tour.

Lawson a évité de justesse les deux commissaires sur la piste, évitant ainsi un grave incident.

Depuis lors, Lawson a été accusé par la fédération mexicaine de sport automobile de ne pas avoir ralenti.

La FIA a confirmé que Lawson n’avait rien fait de mal et avait ralenti "de manière significative".

La FIA a publié il y a quelques minutes la déclaration suivante : "Bien que l’enquête soit toujours en cours, nous reconnaissons que toute situation dans laquelle des commissaires se retrouvent sur la piste devant des voitures qui arrivent est quelque chose que nous ne voulons jamais voir, et il est donc naturel qu’un tel incident suscite des inquiétudes et de nombreux commentaires."

"Heureusement, cet incident n’a pas eu de conséquences graves, mais nous menons une enquête interne afin de comprendre exactement ce qui s’est passé et d’identifier les domaines dans lesquels les procédures peuvent être améliorées."

"À cette fin, nous collaborons de manière ouverte et transparente avec l’OMDAI (Club automobile mexicain) et avec l’écurie Racing Bulls, dans le but ultime d’atteindre notre objectif commun, qui est d’améliorer en permanence la sécurité de notre sport."

"Comme pour tous les incidents graves, l’analyse complète prendra un certain temps, car elle implique la collecte et l’examen de toutes les preuves pertinentes, y compris les communications radio en plusieurs langues des différentes parties impliquées, et la synchronisation de toutes ces informations diverses. Les conclusions seront communiquées une fois l’examen terminé."

"Après avoir analysé les données télémétriques de l’incident, nous pouvons déjà confirmer que le pilote de la voiture n°30, Liam Lawson, a ralenti de manière appropriée et a réagi correctement aux doubles drapeaux jaunes déployés dans la zone, en freinant plus tôt que lors des autres tours et en passant le virage n°1 à une vitesse nettement inférieure à celle de la course. Il n’est pas en faute dans cet incident."

"Enfin, nous tenons à exprimer nos sincères remerciements aux bénévoles et aux commissaires pour leur professionnalisme et leur dévouement. Sans eux, notre sport ne pourrait pas fonctionner en toute sécurité."