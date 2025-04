Vowles décrit ’l’attitude positive’ qui a permis à Sainz de progresser

James Vowles n’est pas étonné de voir Carlos Sainz s’adapter à sa nouvelle équipe. Le directeur de Williams F1 est satisfait que sa nouvelle recrue soit de plus en plus au niveau, et il révèle que c’est la manière dont l’Espagnol a approché ce nouveau défi qui lui permet d’être aujourd’hui plus à l’aise.

"Il a vraiment travaillé dur" a déclaré Vowles à SiriusXM. "Il a adopté une attitude très positive dès le premier kilomètre et s’est vraiment mis au service de l’équipe. Mais à chaque course, il observe vraiment : ’Voilà ce que je vais améliorer, voilà ce que je dois faire pour progresser, voilà ce qui m’aidera à me sentir à l’aise plus rapidement’."

"Il peut s’agir de modifications des sièges, de discussions, d’ingénierie, d’écrans devant lui. Il y a une centaine de choses, et nous les améliorons toutes parce qu’elles nous rendent meilleurs. Il s’agit donc d’une bonne orientation positive pour l’équipe."

Selon Vowles, Sainz a une approche empirique pour analyser au mieux les données, comprendre leurs implications et corriger ce qui pose problème. Le Britannique admet que l’équipe doit aussi faire des progrès avec sa FW47 malgré un programme de développement qui s’arrêtera rapidement pour se concentrer sur 2026.

"Ce qu’il a vraiment réussi à faire, c’est dire, de manière très concise, c’est ’voici le domaine très spécifique sur lequel je dois travailler. Voici ce que je ferai lors de la prochaine course pour y parvenir et c’est ainsi que nous progresserons en tant qu’équipe’. C’est vraiment positif de voir comment il traite efficacement les données, comment il les utilise pour aller de l’avant."

"Il y a encore des éléments que nous devons améliorer dans la voiture, certains d’entre eux sont déjà cuits. Je pense qu’il sera difficile de les corriger dans les six ou sept prochains mois. Cependant, nous pouvons encore améliorer certains d’entre eux, et c’est la direction que nous prenons."