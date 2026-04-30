Soupçons de triche en F1 : la FIA recadre les critiques visant Mercedes

La polémique autour d’un supposé tour de passe-passe moteur de Mercedes F1 a été fermement désamorcée par la Fédération Internationale de l’Automobile. À l’approche d’un ajustement réglementaire attendu en juin, son directeur des monoplaces, Nikolas Tombazis, a tenu à clarifier la situation.

Au cœur des débats : l’exploitation par certaines équipes d’une zone grise liée au taux de compression des groupes propulseurs, en fonction de la température. Une pratique qui avait suscité des interrogations dans le paddock avant même le début de saison.

Mais pour Tombazis, l’ampleur prise par cette affaire est largement excessive.

"C’est un sujet qui a été exagéré," a-t-il déclaré aujourd’hui avant le GP de Miami. "Je ne pense pas qu’il méritait ne serait-ce qu’une fraction de l’attention qu’il a reçue. Nous n’avons jamais pensé que quelqu’un essayait de tricher."

La problématique portait sur la possibilité d’optimiser le taux de compression à différentes températures, un levier technique que certains motoristes ont exploré dans les limites du règlement.

"Certaines décisions visaient à modifier le taux de compression à des températures plus favorables, et elles étaient légales," a certifié Tombazis.

Face à cette situation, la FIA a néanmoins choisi d’intervenir pour éviter une escalade technologique. Une clarification réglementaire entrera en vigueur dans un mois, avec la mesure du taux de compression à la fois à chaud et à température ambiante, afin de refermer cette zone d’interprétation.

"Nous avons pris certaines décisions à la fin du mois de février pour nous assurer que l’ensemble du plateau ne s’engage pas dans une course à la recherche de matériaux exotiques ou de solutions qui iraient à l’encontre de l’esprit du sport," a précisé le Grec.

Une démarche qui s’inscrit dans une philosophie bien connue de la FIA, comme il le rappelle : "C’est quelque chose que nous faisons souvent face à certaines situations : nous ne les interdisons pas, mais nous évitons qu’elles ne s’éternisent."

Enfin, Tombazis a catégoriquement rejeté toute accusation visant Mercedes ou toute autre équipe.

"Je n’accepte pas les critiques selon lesquelles quelqu’un aurait essayé de tricher, même si les solutions n’étaient peut-être pas celles prévues par le règlement."

Cette mise au point intervient alors que la Formule 1 continue d’ajuster les contours techniques de ses nouveaux groupes propulseurs, dans un contexte où l’innovation pousse régulièrement les équipes à explorer les limites du cadre réglementaire.