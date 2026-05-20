Après le GT3, Verstappen avec Mercedes en F1 ? Lord clarifie la position de l’équipe

Alors que les rumeurs autour d’un possible transfert de Max Verstappen vers Mercedes F1 en 2027 continuent d’alimenter les débats, Bradley Lord a tenu à calmer le jeu. Le directeur adjoint de l’équipe estime que la participation du quadruple champion du monde aux 24 Heures du Nürburgring au volant d’une Mercedes-AMG GT3 ne doit en aucun cas être interprétée comme un indice concernant son avenir en F1. Selon lui, les activités GT du Néerlandais et les spéculations autour d’un éventuel départ de Red Bull restent deux dossiers totalement distincts.

La présence de Verstappen sur la Nordschleife a pourtant relancé les discussions ces dernières semaines. Entre les interrogations sur la compétitivité de Red Bull et les commentaires parfois critiques du pilote néerlandais sur la direction prise par la Formule 1, certains observateurs voient dans son rapprochement avec Mercedes un possible prélude à une arrivée dans l’écurie dirigée par Toto Wolff. Une théorie que Bradley Lord balaie fermement.

Interrogé sur un éventuel lien entre les engagements en GT de Verstappen et un futur en Formule 1 avec Mercedes, Lord a répondu sans détour : "Je pense que ce sont clairement deux choses totalement séparées. D’un côté, il y a le sport automobile client, de l’autre, la Formule 1."

Le Britannique a néanmoins reconnu que Mercedes était heureux de voir Verstappen choisir une GT3 de la marque à l’étoile pour relever le défi des 24 Heures du Nürburgring. Le Néerlandais hésitait notamment avec la Ferrari 296... alors que Ford aimerait bien le voir choisir sa Mustang GTD pour le futur.

"Si Max pilote des GT, alors nous sommes heureux que Mercedes soit son choix privilégié et qu’il puisse se battre pour la victoire au général dans la course de 24 heures avec une Mercedes compétitive," a expliqué Lord.

Le bras droit de Toto Wolff estime toutefois qu’aller plus loin dans l’interprétation serait excessif.

"Voir cela comme un pont vers la Formule 1 est beaucoup trop simpliste et, fondamentalement, les deux choses ont très, très peu à voir l’une avec l’autre," a-t-il insisté.

Relancé sur l’idée de voir Verstappen un jour vêtu des couleurs Mercedes en Formule 1, Bradley Lord a préféré rappeler la position déjà exprimée par Wolff.

"Je comprends la tentative de spéculation," a-t-il souri. "Mais tout ce que je peux faire, c’est répéter ce que Toto a déjà dit cette année. Nous avons nos deux pilotes préférés dans les deux voitures, tous les deux issus du système Mercedes."

Mercedes continue donc officiellement d’afficher sa confiance envers son duo actuel, malgré les rumeurs persistantes autour du quadruple champion du monde.

Bradley Lord a également été interrogé sur les critiques répétées de Verstappen concernant la Formule 1 moderne et sur la possibilité que le Néerlandais décide un jour de quitter totalement la discipline. Là encore, le dirigeant Mercedes a refusé toute extrapolation.

"Je pense que cela dépend entièrement de Max," a-t-il déclaré. "Le sport a survécu à l’arrivée et au départ de milliers de pilotes (des centaines en réalité, ndlr) au cours de ses 75 ou 76 années d’existence, et ce serait également le cas pour n’importe lequel des pilotes actuels."

Selon lui, les frustrations du pilote Red Bull semblent même diminuer à mesure que les performances de son écurie progressent.

"Personnellement, j’ai le sentiment que la quantité de ces commentaires (négatifs) n’est pas à la hausse, mais plutôt à la baisse, à mesure que les performances de Red Bull et la compétitivité de la voiture s’améliorent," a estimé Lord. "Mais je ne veux pas mettre des mots dans la bouche de Max. Il connaît sa propre opinion."

Lord estime également que le début de saison 2026, marqué par un calendrier particulièrement morcelé, a amplifié les spéculations en dehors de la piste.

"Durant ces deux premiers mois et demi de Formule 1, il y a eu énormément de déclarations et de gros sujets de discussion, en partie parce que nous avons eu très peu de véritable course," a-t-il souligné.

"Au moins, nous sommes heureux qu’à partir de ce week-end nous ayons sept courses sur neuf ou dix week-ends et que nous retrouvions un rythme intensif, parce que c’est la meilleure chose qui puisse arriver à la Formule 1."