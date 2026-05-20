Szafnauer révèle qu’il a failli recruter Räikkönen chez Force India

Otmar Szafnauer, ancien directeur d’Alpine F1, mais aussi leader pendant de nombreuses années de Force India, a révélé que Kimi Räikkönen a failli piloter pour l’équipe indienne en 2012. Force India visait régulièrement le top 5 du classement en ayant un des plus petits budgets du paddock, et le travail de Szafnaeur pour exploiter une petite structure a toujours été loué. Mais il a révélé dans le podcast High Performance Racing qu’il aurait pu faire changer son team de dimension.

Szafnauer a ainsi révélé qu’il avait fait de gros efforts pour recruter Räikkönen, qui voulait faire son retour en Formule 1. Après avoir quitté Ferrari fin 2009, le pilote finlandais s’était éloigné du championnat avant de revenir avec Lotus en 2012. Mais Szafnauer voulait que le pilote roule pour lui, et il a tenté de réaliser lors de la finale de la saison à São Paulo.

"J’ai failli faire signer Kimi Räikkönen chez Force India avant qu’il n’aille chez Lotus" a-t-il déclaré. "Au Brésil... dernière course. Je devais rencontrer Kimi au Hyatt de Morumbi. Il y a un restaurant japonais là-bas, alors je l’ai retrouvé avec deux de ses copains, en essayant de le convaincre de venir chez Force India. Alors il dit ’OK, fin de la saison, viens me parler’."

Le pilote n’était pas pressé de signer un contrat, car il se savait demandé, et il n’était pas acharné à revenir à tout prix cette saison-là. De plus, il n’avait pas de management à proprement parler, juste deux de ses amis au parcours improbable : "Ses deux copains, je crois que c’étaient les fondateurs d’Angry Birds. Donc il n’y avait pas d’agent."

"C’étaient les copains et Räikkönen. Alors Räikkönen a dit ’bon, allons discuter à la fête Red Bull’. Red Bull organisait une énorme fête pour la fin de la saison. Et on arrive là-bas, et je me dis qu’on ne va pas réussir à entrer, la foule est immense... Kimi a attendu que chacun d’entre nous soit entré avant de franchir le pas."

Mais Szafnauer n’a pas pu conclure d’accord avec le champion du monde 2007. Aucun lien avec la fête de Red Bull ou leur rendez-vous, mais simplement des promesses de résultats bien meilleures chez Lotus, où il a en effet remporté une course en 2012, et une en 2013.

"En fin de compte, je n’ai pas pu le convaincre de venir chez Force India. C’était un peu de tout. Je veux dire, il faut aussi convaincre les pilotes que l’avenir s’annonce plus radieux que les autres offres qu’ils ont. Et pour être juste avec lui, il est allé chez Lotus à une époque où ils gagnaient plus de courses que nous. Donc ils étaient meilleurs."