Mercedes F1 veut ’réagir’ au Canada grâce à de nouvelles évolutions

Mercedes F1 se prépare pour le Grand Prix du Canada, sur le Circuit Gilles-Villeneuve qui accueillera pour la toute première fois un week-end de Sprint, le troisième de la saison 2026. L’équipe a confirmé qu’elle apporterait des évolutions sur sa W17, la monoplace qui a dominé le début de saison, mais a été menacée par la McLaren MCL40 lors de la dernière course. Cette dernière évoluera aussi ce week-end, et le duel pourrait donc être aussi intense qu’en Floride il y a trois semaines.

L’année dernière, les deux pilotes Mercedes sont montés sur le podium, George Russell en vainqueur et Kimi Antonelli troisième, pour ce qui était son premier podium. Vainqueur des trois derniers Grands Prix, l’Italien espèrera certainement enchaîner et confirmer sa place en haut de la hiérarchie, tandis que Russell aura à cœur de stopper la folle série de son jeune équipier.

"Nous nous rendons au Canada prêts à retrouver un rythme de course régulier. Nos concurrents ont franchi un cap à Miami et nous devons réagir, sept Grands Prix en 10 week-ends avant la trêve estivale sont l’occasion d’y parvenir et de créer une dynamique" a déclaré Toto Wolff, directeur de l’équipe.

"Nous apportons notre premier package d’évolutions de l’année à Montréal, mais nous savons que la performance n’est de la performance que lorsqu’elle est délivrée sur la piste. Bien que nous soyons à la mi-mai, nous n’en sommes qu’à quatre courses de la saison. L’année est encore longue et, bien qu’il s’agisse d’un week-end important, il ne décidera d’aucun résultat."

"Nous resterons équilibrés, continuerons d’apprendre et exécuterons chaque week-end du mieux que nous le pouvons. Nous ne monterons pas trop haut en cas de succès et ne descendrons pas trop bas dans les moments difficiles ; c’est aussi vrai pour nos pilotes que pour le reste de l’équipe."

Frederik Vesti, le troisième pilote de l’écurie de Brackley, détaille les défis du circuit de Montréal, mais il explique également à quel point l’ambiance du circuit est spéciale, et aussi ses premiers souvenirs avec ce Grand Prix en tant que spectateur.

"Montréal est un circuit incroyable avec une histoire si riche en F1. Certaines des plus grandes courses que nous ayons jamais vues s’y sont déroulées. Je me souviens encore d’avoir regardé la course de 2011 quand j’étais plus jeune, juste au moment où je commençais à regarder la F1 à cette époque, et à quel point c’était spécial" se souvient Vesti.

"La ville en elle-même est fantastique aussi. Tout semble si proche et connecté, et le fait que le circuit soit proche du cœur de Montréal crée une ambiance unique tout au long du week-end de course. Il y a une énergie fantastique que l’on peut ressentir en tant que pilote."

"La piste elle-même est un mélange intéressant, elle se situe quelque part entre un circuit traditionnel et un circuit urbain. Les murs sont très proches dans beaucoup de virages, ce qui ajoute un véritable sentiment de risque et de défi, mais en même temps, il y a des sections rapides et ouvertes où l’on peut vraiment pousser la voiture. Cet équilibre la rend excitante à piloter."

"Les dépassements sont également une caractéristique majeure à Montréal. Il sera particulièrement intéressant de voir comment ces voitures de nouvelle génération s’y comportent, mais je m’attends à ce que ce soit très excitant. Dans l’ensemble, c’est un circuit qui exige de la précision et récompense la bravoure, c’est ce qui le rend si spécial."