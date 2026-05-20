Ferrari s’attend à un week-end ’complexe’ au GP du Canada

La F1 se rend à Montréal ce week-end pour le Grand Prix du Canada, qui se déroule cette année en mai pour la toute première fois. C’est également le troisième week-end Sprint de la saison, et il y aura un gros travail de préparation dans la seule séance d’essais libres, comme lors des autres manches sur le même format. Un autre facteur important à surveiller sera la gestion des pneumatiques, qui devra aussi se travailler durant l’heure d’essais qui lancera le week-end.

La météo a souvent été l’une des variables clés du week-end à Montréal, car les conditions peuvent passer rapidement d’un temps sec à des averses soudaines, et cette édition ne fera pas exception. Frédéric Vasseur, le directeur de l’équipe, se félicite de venir au Canada ce week-end et de vivre un des Grands Prix les plus populaires de l’année.

"Le Canada est toujours un événement spécial, avec une ambiance formidable en ville et sur la piste, et nous savons à quel point Ferrari y est soutenue, notamment par les nombreux tifosi ayant des racines italiennes" a déclaré Vasseur.

"D’un point de vue sportif, Montréal n’est jamais simple. La piste est exigeante pour les freins, la motricité est importante en sortie de virages lents et de chicanes, et cette année, la météo et les températures basses pourraient ajouter une couche de complexité supplémentaire, d’autant plus que le format Sprint nous laisse un temps de préparation limité."

"Nous devrons être sur le coup dès la première séance, nous concentrer sur l’exécution et tirer le meilleur parti de chaque opportunité tout au long du week-end."

Ferrari a donné la parole à Carlos Galbally, ingénieur performance pneumatique pour la Scuderia, à l’aube d’un week-end où la gestion des gommes va être cruciale, notamment avec les risques de graining liés au froid, mais aussi un tracé difficile.

"Avec ses arrêts violents et fréquents ainsi que ses virages à basse vitesse, la constance du freinage est primordiale sur cette piste. La nouvelle réglementation 2026 a ajouté une couche de complexité supplémentaire à ce circuit déjà difficile en raison de l’augmentation de la récupération d’énergie qui déleste principalement les freins arrière" note l’ingénieur.

"Obtenir le bon refroidissement des freins est essentiel pour éviter des déséquilibres de température potentiellement coûteux qui pourraient compromettre les performances à l’inscription dans le virage."

Le Grand Prix devrait se dérouler dans des conditions plutôt fraîches, et cela risque de compliquer la compréhension des gommes : "Il est vrai que les basses températures ambiantes, combinées à un tracé comportant principalement des virages à basse vitesse, rendront difficile la mise des pneus dans la bonne fenêtre de fonctionnement, en particulier en qualifications."

"Dans ces conditions plus froides, et sur une surface de piste plus lisse que par le passé suite aux travaux de resurfaçage, il existe également un risque de grainage, notamment sur les gommes les plus tendres."

Avec le format Sprint, le temps disponible pour préparer le week-end est considérablement réduit. D’un point de vue de la performance, à quel point est-il important d’arriver à Montréal avec une base de réglages déjà très claire, et quelle marge de manœuvre reste-t-il ensuite pour s’adapter à l’évolution de la piste et aux conditions météo changeantes ?

"Les week-ends Sprint mettent toujours en évidence le manque de temps de préparation disponible avant la course, car l’écart entre l’unique séance d’essais et les qualifications n’est généralement pas suffisant pour réagir à des corrélations erronées majeures, ne permettant que des ajustements de peaufinage."

"Entre la Course Sprint et les Qualifications du samedi, il y a un peu plus de temps pour appliquer ce qui a été appris grâce aux données de roulage du vendredi et aux simulations de l’usine, mais il est évident que débuter avec une base de réglages solide permet d’éviter de contraindre le pilote à s’adapter à des changements majeurs de configuration lors des séances cruciales."