Sainz regrette que son père renonce à la présidence de la FIA

Carlos Sainz a réagi à la décision de son père de se retirer de la course à la présidence de la FIA et a commenté les dernières mesures prises par l’instance dirigeante.

Carlos Sainz Sr, père du pilote Williams de F1 a choisi de ne pas s’opposer à Mohammed Ben Sulayem pour la présidence de la FIA.

Cette décision laisse Ben Sulayem sans adversaire clair pour briguer un second mandat, malgré les controverses qui ont émaillé son mandat jusqu’à présent.

On a demandé à Carlos Sainz s’il était déçu par le choix de son père de ne pas se présenter à la présidence.

"En tant que fils, non. Mais en tant que passionné de sport automobile, oui," a-t-il déclaré lors du Grand Prix d’Autriche ce jeudi.

"Beaucoup de gens du sport automobile auraient aimé voir mon père tenter sa chance et voir ce qu’il pouvait faire."

"Mais en tant que fils, et après avoir évalué toutes les possibilités qui s’offraient à lui, je comprends pourquoi il ne le fait pas et il laisse tomber."

Son père reviendrait-il sur sa décision dans les années à venir ?

"Il ne faut jamais dire jamais. Je pense que le moment idéal était maintenant, compte tenu de la situation. C’était le moment idéal pour se lancer et avoir un impact positif. Je ne sais pas si ce sera le cas dans quatre ou huit ans. Mais il ne faut jamais dire jamais. Mais pour l’instant, il n’est pas intéressé."

Sainz salue l’apparition de directives claires et publiques pour les pilotes de F1

La FIA a cherché à clarifier un point de friction majeur pour les pilotes de F1 avant le Grand Prix d’Autriche.

Elle a publié la liste complète des règles de conduite et des sanctions applicables par les commissaires.

"Ce n’est un secret pour personne que les pilotes ont ressenti, ces dernières années, un manque de transparence au sein de la gouvernance. Même si l’intention était louable et que la FIA a agi dans le meilleur esprit, les pilotes ont été mis à l’écart et nos opinions n’ont pas été écoutées."

"Il y a parfois eu des corrections, et une bonne réaction à ces corrections, mais à d’autres moments, nous n’avons pas ressenti cela. Je ne vois qu’une voie à suivre, une amélioration, car cette année a été globalement frustrante. On verra si la situation s’améliore."

"On voit bien que nous avons été entendus et écoutés. Pourquoi le rendre public ? Je n’en connais pas la raison. Ce qui est écrit dans la lettre, dans les directives, est un point que nous avons discuté avec eux."

Il reste une marge d’interprétation concernant les pénalités applicables aux commissaires.

"J’apprécie le fait qu’il s’agisse d’une directive et non d’une règle. Je suis convaincu que les commissaires l’examinent de manière indépendante. Cela pourrait susciter des débats. Mais chaque incident de course est différent. C’est pourquoi j’apprécie qu’il s’agisse de directives."