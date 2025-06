La FIA rend publics les documents des commissaires pour les pénalités et les normes de pilotage

C’est une décision surprenante de la part de la FIA mais qui sera probablement unanimement saluée pour une fois, notamment pas les médias et les fans : deux documents clés, créés pour aider les commissaires à prendre des décisions justes et cohérentes dans l’application du règlement du Championnat du Monde de Formule 1, sont rendus publics pour la première fois.

Selon le communiqué, "conformément à la volonté du président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, de rendre le fonctionnement de la FIA plus transparent", la Fédération Internationale de l’Automobile met aujourd’hui à disposition ces deux documents en téléchargement depuis son site (voir les liens vers les deux PDF en bas de l’article)

Le Président Ben Sulayem a décidé de publier ces lignes directrices afin de mieux comprendre l’application des réglementations au plus haut niveau du sport automobile et, dans le cas des Lignes directrices sur les normes de conduite, de fournir un cadre de référence aux concurrents des catégories autres que la Formule 1.

Le Président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, a déclaré :

« Les commissaires de la FIA accomplissent une tâche extrêmement complexe, non seulement en Formule 1, mais dans tous nos championnats, et ils le font bénévolement, avec beaucoup de passion et d’engagement. Ce dévouement est trop souvent accueilli avec des critiques extrêmes et totalement injustifiées. Afin de démontrer la rigueur avec laquelle ils s’acquittent de leur rôle, nous publions aujourd’hui les Lignes directrices sur les sanctions et les normes de conduite, qui les aident dans leurs décisions. Cela offrira aux fans et aux médias un aperçu beaucoup plus approfondi et précis de la prise de décision en Formule 1. Les Lignes directrices sur les sanctions sont un outil essentiel depuis près de dix ans, tandis que les Lignes directrices sur les normes de conduite, introduites en 2022 et constamment mises à jour, ont permis de réunir les voix les plus importantes, celles des pilotes, pour créer une véritable référence pour certaines situations de course. »

Bien qu’aucun de ces documents n’ait de valeur réglementaire, ils ont été élaborés pour aider les commissaires de Formule 1 à atteindre l’objectif d’équité et de cohérence, compte tenu du Règlement de la FIA pour la Formule 1, des preuves vidéo et techniques, des avis des commissaires pilotes et, le cas échéant, des déclarations des pilotes et des équipes impliqués dans des incidents. Il est important de noter que les décisions des commissaires sont prises indépendamment de la FIA et reposent uniquement sur le règlement, les directives et les preuves présentées.

Existant depuis plus de dix ans, le Guide des pénalités répertorie une centaine d’infractions courantes, les pénalités recommandées et le nombre de points de pénalité appropriés à appliquer lors de chaque séance d’un week-end de course. Dans la plupart des cas, les pénalités ne sont pas obligatoires et s’inscrivent dans la fourchette fixée par les commissaires. Le Guide des pénalités est régulièrement mis à jour en fonction des retours des commissaires, des équipes et des pilotes.

Élaborées à la demande des pilotes de Formule 1 et élaborées en consultation avec la Commission des Pilotes de la FIA, ainsi qu’avec les pilotes et les équipes, les Lignes directrices sur les Normes de Conduite clarifient la conduite à adopter dans diverses situations de course, notamment les dépassements à l’intérieur et à l’extérieur des virages, aux chicanes et aux virages en S, les manœuvres gênantes, les déplacements au freinage, la reprise du circuit après un incident, la conduite sous la voiture de sécurité et les dernières recommandations concernant les infractions aux limites de la piste, suite aux progrès significatifs réalisés ces dernières années en matière de délimitation des limites de piste grâce à la mise en place de marquages ​​clairement définis et de dispositifs de dissuasion physique.

La dernière version des Lignes directrices sur les Normes de Conduite a été rédigée à la suite d’une réunion positive et constructive avec les pilotes, organisée lors du Grand Prix du Qatar 2024 par la FIA et les Commissaires Sportifs de F1 de la FIA. Des améliorations seront apportées régulièrement en consultation avec les pilotes et les équipes de F1.

George Russell, pilote Mercedes F1, et directeur du GPDA a ajouté :

« Une plus grande transparence dans la gouvernance de notre sport est un enjeu important, et c’est une avancée significative dans cette direction. Nous espérons qu’il sera bénéfique pour le sport de mieux faire comprendre aux médias et aux fans les règles d’engagement en piste, et de les aider à comprendre comment les commissaires prennent leurs décisions. »

Bien qu’elles n’aient aucune valeur réglementaire, les deux séries de directives sont disponibles ci-dessous :

Directives relatives aux pénalités en Formule 1 2025

Directives relatives aux normes de conduite de Formule 1 2025

Suite à la publication des Directives relatives aux pénalités et aux normes de conduite du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA, des documents parallèles concernant les six autres Championnats du monde de la FIA seront publiés successivement, chaque série tenant compte des réglementations et des spécificités sportives de chaque championnat.