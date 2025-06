Colapinto confirme qu’il pilotera toujours l’Alpine F1 à Silverstone

Franco Colapinto continuera bien, selon lui, à piloter pour Alpine F1 au-delà du Grand Prix d’Autriche et de son évaluation initiale de cinq courses.

Colapinto a remplacé Jack Doohan après six manches de la saison 2025, Alpine cherchant à évaluer le pilote recruté chez Williams cet hiver.

Alpine avait expliqué que cette décision visait à évaluer au mieux ses options de pilotes avant 2026, date à laquelle l’équipe espère progresser en termes de compétitivité grâce au nouveau règlement et à un moteur client Mercedes.

Si Flavio Briatore a depuis nié que l’Argentin n’avait que cinq courses, contrairement à la propre communication de son équipe à l’époque, il n’en reste pas moins que l’avenir de Colapinto reste incertain.

Le pilote a donc confirmé lui-même ce jeudi en Autriche qu’il serait au volant de la voiture à Silverstone, évoquant son premier départ en F1 il y a un an, lorsqu’il avait participé aux essais libres pour Williams.

"Faire mes premiers EL1 avec l’équipe et faire du bon travail aux côtés d’Alex [Albon] a été très positif pour mon avenir et c’est probablement ce qui m’a permis de me lancer plus tard dans la saison."

"C’était un week-end très important, et pouvoir comparer maintenant sur le même circuit que celui où j’ai piloté la Williams l’an dernier, c’est une bonne chose."

"C’est un peu plus de connaissances, un peu plus d’expérience. C’est évidemment plus facile aussi quand on a déjà piloté une F1 sur ce circuit. On n’a pas ce choc de vitesse. Alors oui, j’ai hâte d’être à Silverstone aussi ; c’est un circuit formidable, très rapide, et j’adore y piloter."

La performance de Colapinto et son travail en dehors de la piste ont amené Alpine à conclure que la priorité devait être d’améliorer sa voiture plutôt que de changer constamment de pilotes. Cette position est regrettable pour Doohan, qui n’a pas bénéficié de la même patience dans les mêmes circonstances et reste dans la course comme pilote de réserve.

Cependant, Colapinto a argumenté que "je ne connaissais pas aussi bien l’équipe et la voiture, ni le niveau de préparation que Jack. Alors son potentiel était peut-être plus élevé."

"Mais nous nous concentrons vraiment sur vendredi, pour faire une bonne journée, en partant sur une base solide et avec une voiture qui nous semble performante, et en essayant de tirer parti des points positifs des deux dernières courses pour les amener ici."

"Le vendredi, c’est important, pour prendre de l’élan pour le reste du week-end."

"De manière générale, le simple fait d’être bon au Canada le samedi nous a apporté de bonnes choses, une bonne compréhension, et nous essayons simplement de continuer à travailler dur pour comprendre la direction à prendre."

"Mais la voiture se comporte mieux, elle est plus connectée et je suis plus à l’aise dans l’Alpine. C’est une bonne nouvelle."

Comme il a lui-même dévié de sujet, lorsqu’on lui a demandé s’il ressentait la pression du monde extérieur, Colapinto a répondu : "Non, c’est normal, comme à chaque course de F1, c’est notre quotidien, nous y sommes habitués, et c’est juste un week-end comme les autres."

"Je pense que le sentiment de mieux me connecter avec la voiture est positif, quelque chose qui me permet de me sentir un peu plus, je ne dirais pas détendu, mais plus heureux, de me sentir plus en phase avec la voiture et de mieux comprendre des choses que je ne comprenais pas avant."

"Cela vous fait sortir toutes les idées négatives ou les rumeurs à votre sujet car vous prouvez à l’équipe que cela avance."