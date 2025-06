Albon : la F1 est devenue ’un sport de contact’ à cause des règles de la FIA

Alex Albon affirme ne pas apprécier la manière dont les pilotes de Formule 1 se livrent concurrence de nos jours, après avoir été impliqué dans deux incidents litigieux lors de courses récentes.

La question de l’étiquette en course est scrutée de près à l’approche du Grand Prix d’Autriche de ce week-end, la FIA ayant rendu public jeudi un ensemble de documents, dont ses directives sur les normes de conduite. Cette initiative vise à améliorer la transparence sur l’évaluation des incidents, notamment pour les fans et les spectateurs occasionnels.

Albon a écopé d’une pénalité de 10 secondes au Grand Prix d’Espagne après être sorti large au premier virage suite à un contact avec Liam Lawson et avoir rejoint le circuit avant le pilote Racing Bulls. Au Canada, il a manqué la chicane en se défendant contre Franco Colapinto (Alpine), permettant à Nico Hülkenberg (Sauber) de les dépasser.

Le pilote Williams estime que l’application actuelle du règlement a transformé la F1 en un « sport de contact », les pilotes forçant intentionnellement leurs rivaux à sortir de la piste pour déclencher des pénalités en leur faveur.

"Je n’aime pas notre façon de piloter en ce moment," a déclaré Albon aux journalistes à Spielberg.

"Le virage 1 de Barcelone en est un bon exemple. Si l’autre voiture vous serre, relâche la pédale de frein et ne vous laisse aucune marge de manœuvre, c’est vrai que c’est son virage. Mais évidemment, à ce moment-là, on s’engage si tard dans le virage que la seule chose à faire est de lâcher l’accélérateur, de sortir de la piste et de couper la route."

"J’ai eu le même problème au Canada. Si je tourne sur cette voiture qui relâche la pédale de frein à l’intérieur et qu’elle me touche, alors que je suis au bord de la route, il prend une pénalité."

"Donc, si je tourne, même si je sais que ce n’est pas possible et qu’il va me percuter, cela me profite. On crée un sport de contact dans ce contexte."

"J’ai l’impression de m’écarter de la trajectoire de l’autre voiture et d’éviter l’accrochage, mais j’ai été pénalisé à Barcelone pour cela. Et puis, au Canada, évidemment, j’ai tout simplement perdu la position."

"Nous comprenons les difficultés des commissaires. Ce n’est pas que nous pensons savoir mieux que quiconque. Nous essayons simplement de travailler avec la FIA pour clarifier la situation et comprendre ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire."

Après avoir perdu des points potentiels à Barcelone et à Montréal, Albon a admis qu’il pourrait devoir adopter une approche différente dans les duels. Le pilote thaïlandais a abandonné au Grand Prix d’Espagne en raison de dommages causés par un autre accrochage avec Lawson, tandis que sa course au Canada a été interrompue prématurément par une panne mécanique.

"C’est un peu flou par endroits, comme toujours. Je pense que je dois changer d’approche : respecter davantage le règlement et le comprendre pour en tirer parti… en tant que pilotes, nous exploitons évidemment ce règlement, ce qui rend la tâche plus difficile mais c’est comme ça !"