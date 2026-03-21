Sainz ne regrette pas d’avoir quitté McLaren F1 malgré le titre mondial de Norris

Carlos Sainz assure qu’il ne regrette pas d’avoir quitté McLaren F1 pour Ferrari à la fin de l’année 2020, bien qu’il ait perdu la chance de potentiellement se battre pour un titre de champion du monde au sein de son ancienne équipe.

L’Espagnol a rejoint la Scuderia au début de l’année 2021 et, au cours d’une période de quatre ans, a remporté quatre victoires avant de rejoindre Williams en 2025. Mais selon lui, rester chez McLaren ne lui aurait pas garanti de battre Lando Norris.

"Non. Et je vais vous dire pourquoi pas. Parce que tout d’abord, en 2021, chez Ferrari, j’ai obtenu les premiers podiums de ma carrière" a déclaré Sainz dans le podcast Beyond the Grid.

"En 2022, j’ai gagné mes premières courses et en 2023, alors que je gagnais encore des courses chez Ferrari, McLaren était encore presque dernière lors des qualifications à Bahreïn. À l’époque, je me disais ’je suis en train de gagner des courses avec Ferrari’. Je pense que quitter McLaren était la bonne chose à faire au bon moment."

"Et la seule chose que je ressente, c’est du bonheur pour l’équipe. Je suis honnêtement heureux pour eux. Je n’ai aucun regret. Lando a toujours été rapide. Je pense qu’il est simplement devenu un pilote plus complet au cours des six dernières années, et qu’il a acquis l’étoffe d’un champion. Il l’a ensuite confirmé en 2025 avec une deuxième partie de saison très solide."

Sainz a rejoint Williams la saison dernière, un transfert qui a placé le pilote de 31 ans dans une équipe de milieu de tableau. Mais après avoir vu McLaren remonter rapidement du fond de peloton à la tête, il espère pouvoir vivre cela au sein de son équipe actuelle.

"Je pense que le parcours de chaque équipe est complètement différent, mais l’étape à laquelle j’estime avoir trouvé Williams en 2025 est, selon moi, très similaire au parcours que j’ai connu chez McLaren en 2019 ou 2020.

"J’ignore combien de temps cela prendra pour Williams par rapport à McLaren, et ce que McLaren a accompli en finissant par devenir championne du monde reste une tâche extrêmement difficile."

"Car même si Williams peut devenir plus compétitive au cours des prochaines années, gagner est une autre étape encore plus ardue. Félicitations donc à McLaren pour cela. Mais oui, je dirais que Williams se trouve à un point similaire à celui où se trouvait McLaren en 2019."

"Williams est un projet de vie, car j’ai 31 ans maintenant et je sens que je peux entamer les prochaines années de ma carrière avec un objectif très clair en tête : essayer d’aider cette équipe à revenir sur le devant de la scène."