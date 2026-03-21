Quelles ont été les courses annulées dans l’histoire de la F1 ?

La saison 2026 verra au moins deux annulations de Grands Prix, puisque la guerre menée par les USA et Israël en Iran force la F1 à ne pas se déplacer à Bahreïn et en Arabie saoudite le mois prochain. D’autres courses, le Qatar et Abu Dhabi, pourraient être concernées avant la fin de l’année.

Mais en attendant, ces deux courses s’ajoutent à une liste d’événements ayant été annulés pour diverses raisons. L’occasion de revenir sur les causes qui ont poussé, dans l’histoire, la Formule 1 à ne pas courir.

La première grande vague d’annulations est survenue en 1955 à la suite de la catastrophe des 24 Heures du Mans, où le terrible accident ayant coûté la vie à plus de 80 spectateurs a entraîné le retrait immédiat des Grands Prix de France, de Suisse, d’Espagne et d’Allemagne.

En 1956 et 1957, ce sont des considérations géopolitiques et économiques liées à la crise du canal de Suez et à l’augmentation du prix de l’essence qui ont forcé l’annulation des épreuves aux Pays-Bas lors des deux saisons, et en Belgique et en Espagne en 1957.

En 1969, le Grand Prix de Belgique a été annulé suite à un boycott des pilotes qui jugèrent le tracé de Spa-Francorchamps trop dangereux. Ce même circuit qui a été à l’origine d’un nouveau revers en 1985, lorsque l’épreuve initialement prévue a été reportée en raison d’un bitume qui se désagrégeait (photo en bas), rendant la piste impraticable.

Mais au moins, cette course de la Belgique en 1985 a eu lieu, contrairement au GP de Bahreïn 2011, annulé à cause de l’instabilité politique au Moyen-Orient, et spécialement dans l’Emirat.

L’épisode le plus important d’annulations dans l’histoire du championnat reste cependant la pandémie de Covid-19. Cette crise sanitaire mondiale provoque une cascade d’annulations sans précédent entre 2020 et 2023. Le GP d’Australie 2020 avait été annulé au dernier moment face au développement du coronavirus (photo en haut).

Cela a aussi affecté les courses en Chine, au Vietnam, aux Pays-Bas, à Monaco, en Azerbaïdjan, au Canada, en France, à Singapour, au Japon, aux États-Unis, au Mexique et au Brésil. A noter que le Vietnam n’a jamais pu avoir lieu pour des histoires de corruption autour de l’événement.

Plus récemment, des inondations extrêmes ont forcé l’annulation du Grand Prix d’Émilie-Romagne à Imola en 2023. Et il y a au moins deux annulations cette saison, voire d’autres si la guerre en Iran ne se calme pas.