Qualifiée de ’plus gros flop’ de la saison, Williams F1 a une opportunité avec la pause d’avril

Les anciens pilotes de Williams F1, Ralf Schumacher et Juan Pablo Montoya, s’en sont pris violemment à l’écurie concernant les problèmes de poids de la FW48, ainsi que le manque de performance globale de la monoplace.

Schumacher a révélé qu’un ingénieur lui a dit "que rien qu’en termes de poids, cela représente environ une seconde au tour par rapport à ceux qui sont à la limite". Ce qui peut expliquer le fait que l’équipe soit la neuvième force du plateau malgré son moteur Mercedes, ce qui agace l’Allemand.

"Cette longue pause est en fait assez intéressante" a déclaré Schumacher. "Nous n’en avons jamais eu une comme celle-ci auparavant. Il y a évidemment des équipes qui sont en difficulté en ce moment, Williams, par exemple, et cela représente une opportunité énorme pour elles de tirer le meilleur parti de ce temps."

"Aston Martin également, et évidemment Honda avec les problèmes auxquels ils font face. Ces équipes ont donc naturellement une opportunité majeure. Cela semble dur, mais je pense qu’il est presque aussi simple de qualifier Honda ainsi."

"Je dirais que Williams est le plus gros flop. Quand on voit le moteur qu’il y a à l’arrière et ce qu’on en fait pour le moment, je dois dire que Williams, avec une voiture qui pèse apparemment presque 30 kg de trop, est un véritable échec."

Juan Pablo Montoya pense qu’au-delà des lacunes mises en avant au niveau de l’équipe, cela a montré que certains cadres ont raté le développement. Le problème de poids de Williams a poussé cet autre ancien pilote de l’équipe à demander le licenciement des ingénieurs responsables.

"Personnellement, quelqu’un devrait être tenu pour responsable de cela, et cette personne ne devrait plus faire partie de l’équipe. Les membres de cette équipe, et plus particulièrement celui qui occupait un poste impliquant la supervision de ce projet et qui a commis une telle erreur, doivent en assumer la responsabilité et servir d’exemple" a déclaré Montoya.

"Pas en menaçant les gens, mais chacun doit être responsable de son travail, vous voyez ce que je veux dire ? Si vous êtes le capitaine d’un paquebot de croisière et que vous faites couler le navire, vous êtes viré. Si vous avez un travail à faire et que vous le gâchez, vous sortez. Et je pense que c’est important."