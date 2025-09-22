Sainz dément un échange de baquets avec Antonelli en 2026

Carlos Sainz a réfuté les rumeurs apparues ce week-end selon un échange pourrait avoir lieu entre lui et Andrea Kimi Antonelli en 2026. Le pilote Williams F1 aurait aussi pu aller à Brackley cette année, mais il pense que Toto Wolff et Mercedes sont parfaitement satisfaits du jeune Italien, comme il l’avait déjà dit précédemment.

"Nous avons beaucoup discuté avec Toto et tous les autres à l’époque, et j’étais certainement l’une des options envisagées. Mais à quel point étais-je proche d’être retenu ? Vous pouvez poser la question à Toto. Mais je pense qu’il est très satisfait de Kimi Antonelli" a déclaré Sainz.

Interrogé sur les rumeurs à Bakou, il assure ne pas avoir été contacté, et pense qu’il n’y a même pas eu de tractations en ce sens, malgré quelques doutes apparus chez Mercedes au sujet d’Antonelli : "Des rumeurs selon lesquelles je remplacerais Antonelli chez Mercedes ?"

"Je sais que j’ai un contrat avec Williams et Toto ne m’a pas appelé, ni James. Ce ne sont que des rumeurs, je n’y prête pas attention. Je me concentre sur ce projet. Honnêtement, je pense que je suis au bon endroit au bon moment."

"Cette année a été très difficile pour moi, car j’ai été très rapide sur la piste, j’ai réalisé de nombreuses bonnes qualifications, mais en course, il y a toujours eu un problème. Cela montre que la vitesse a toujours été là et qu’il ne nous manque plus qu’à obtenir de bons résultats."

James Vowles a expliqué que les rumeurs étaient fausses, puisque les rumeurs viennent de gens qui n’ont aucune connaissance du dossier. Lors d’une table ronde, il a détaillé le fait que des gens de Williams et les journalistes ne sont pas informés.

"Non, non. Parce que je ne dis pas que c’est quelqu’un à cette table, il n’y a qu’une poignée de personnes dans le monde qui savent de quoi nous parlons. Et ce n’est même pas au sein de l’équipe. Et ce ne sont certainement pas les journalistes qui se trouvent à l’extérieur de ce motorhome."