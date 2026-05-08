Cadillac F1 a ’augmenté la quantité de données’ à analyser à Miami

Cadillac F1 a connu un premier week-end à domicile à l’occasion du Grand Prix de Miami, duquel les deux voitures ont vu l’arrivée. Graeme Lowdon, le team principal, tire ainsi un bilan positif de cette escale en Floride, où un package d’évolutions pour la MAC-26 a été apporté.

Les performances ont été en retrait, mais les écarts avec le peloton étaient positifs, et le fait d’amener des modifications si rapidement dans sa première saison est un point très positif pour l’équipe.

"Ce premier week-end à domicile a marqué une avancée positive pour l’écurie Cadillac F1. Nous avons signé une nouvelle double arrivée de monoplaces en course, après celle de la veille en Sprint, et avons pu rivaliser avec d’autres voitures performantes" a déclaré Lowdon.

"Nous savons aussi qu’il nous reste tant de points à peaufiner et à améliorer, et nous avons de grandes ambitions pour l’avenir. Avec la pause de la F1, nous avons considérablement augmenté la quantité de données auxquelles nous avons accès et nous espérons franchir une nouvelle étape à Montréal après leur analyse."

Dan Towriss, PDG du team, a lui aussi vu les choses sous un angle optimiste : "Je suis fier de l’équipe ce week-end. La pression de courir pour la première fois à domicile, avec notre premier package d’améliorations significatif, était énorme, mais l’équipe et les pilotes ont bien performé."

"Nous montrons de réels signes de progrès, ce qui nous donne encore plus envie de succès relatifs à notre long chemin qui débute à peine. Nous voulons continuer à progresser et trouver des moyens de monter et de rivaliser avec davantage de voitures."

"C’est une équipe ambitieuse, un groupe ambitieux. Si vous parlez à Sergio et Valtteri, vous verrez qu’ils ne cessent de se surpasser. Comment pouvons-nous tirer le meilleur parti de la voiture ? A nous de le faire lors des prochaines course."