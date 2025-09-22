McLaren F1 a des idées pour améliorer ses arrêts au stand

McLaren F1 était l’an dernier la meilleure équipe aux stands, mais cette année, plusieurs erreurs sont à noter. Ce week-end encore, Lando Norris a été retenu plus de 4 secondes au stand, et le directeur de l’équipe, Andrea Stella, reconnait que des progrès sont à faire.

Du travail a déjà été abattu récemment sur le sujet, mais l’Italien manifeste son mécontentement et il s’inquiète de ces pertes de temps qui, même minimes, ont un impact sur les courses.

"En ce qui concerne les arrêts au stand, c’est un domaine dans lequel nous avons déjà concentré nos efforts" a déclaré Stella. "Mais en réalité, nous devons continuer à travailler, car les arrêts au stand permettent d’améliorer considérablement les performances et nous avons constaté que les courses sont de plus en plus serrées."

"L’impact d’un arrêt au stand devient donc de plus en plus important. Il est donc certain que pour le reste de la saison, mais aussi en pensant à la voiture de l’année prochaine, il y a du travail à faire du point de vue des arrêts au stand, tant au niveau de leur exécution que du matériel, afin que les arrêts au stand soient plus simples et plus naturels pour notre équipe.

"Il y a encore des interactions entre l’opérateur et le matériel qui devraient être améliorées du point de vue matériel."

Norris a été victime d’un mauvais arrêt à Monza il y a deux semaines, et Stella ne cache pas son agacement de voir ces problèmes se reproduire une deuxième fois en deux courses : "Nous savons que d’un point de vue matériel, nous ne sommes pas optimisés."

"Ce n’est pas parce que nous ne le voulons pas, mais parce que nous apprenons au fur et à mesure. Nous savons qu’il y a matière à amélioration en termes de matériel, tant au niveau des pistolets que des voitures, afin de faciliter un peu la vie de notre équipe technique."