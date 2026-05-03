Malgré une double entrée dans les points, Williams F1 n’est pas au niveau ’espéré’

Williams F1 a signé son meilleur résultat de la saison en amenant ses deux voitures dans les points à l’occasion du Grand Prix de Miami. Carlos Sainz a franchi la ligne d’arrivée en neuvième place après une performance solide.

Le niveau de la FW48 a clairement été meilleur ce week-end que lors des trois premières courses de la saison, mais il reste du travail, et il a notamment été avantagé par un départ plutôt flatteur.

"Je suis très heureux, une course très solide, un bon départ. Le premier tour m’a un peu mis en retrait, mais je suis remonté, j’ai trouvé les limites de mon rythme, j’ai montré un très bon rythme, j’étais plus rapide que le peloton, juste plus lent que les Alpine, mais ça nous a mis en bonne position" a déclaré Sainz.

Il tempère néanmoins ce résultat : "C’est quand même un début de saison difficile, neuvième et en lutte pour les points, une demi-seconde derrière Alpine, ce n’est pas ce que l’équipe espérait."

"On a fait un grand pas en avant, mais ce n’est pas ce dont on est capables, et on a placé des attentes plus élevées. On a une bonne partie de l’année pour remonter, et ça montre que quand tout se passe bien, on a une voiture qui peut nous permettre de marquer des points."

Alex Albon était donc derrière son équipier à l’arrivée, mais il ne veut certainement pas être triomphaliste, et rappelle lui aussi que tout reste à prouver pour son team, surtout après un Sprint et des qualifications difficiles.

"Bien, on a travaillé dur. J’ai pris un bon départ, j’ai gagné un bon nombre de positions. Miami est un bon circuit pour nous, mais on doit confirmer au Canada, garder la tête baissée et voir ce qui se passera" a rappelé le Thaïlandais.