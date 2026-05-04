’C’est la jungle !’ : Verstappen réplique à Sainz après un duel musclé

Max Verstappen n’a pas tardé à répondre aux critiques de Carlos Sainz après leur accrochage musclé en milieu de peloton lors du Grand Prix de Miami, balayant les reproches de l’Espagnol avec une pointe d’ironie.

Revenu dans le trafic après un spectaculaire tête-à-queue en début de course, le pilote Red Bull a dû remonter depuis les profondeurs du classement. Parti à la faute à la sortie du virage 2, il était parvenu à éviter le mur avant de plonger dans la voie des stands sous voiture de sécurité, repartant en 16e position.

Dans sa remontée, Verstappen a notamment dépassé son ancien coéquipier chez Toro Rosso, Carlos Sainz, au terme d’une manœuvre audacieuse dans l’épingle du virage 17. Arrivant de loin, le Néerlandais a plongé à l’intérieur au freinage, forçant le pilote Williams à élargir et à couper la trajectoire pour éviter le contact. Pris dans un peloton compact, Sainz a alors perdu plusieurs positions avant de se relancer pour finalement terminer dans le top 10.

À chaud, l’Espagnol n’a pas caché son agacement à la radio : "Il m’a poussé dehors. Il pense pouvoir faire ce qu’il veut parce qu’il se bat avec le milieu de peloton !"

Interrogé après la course sur ces manœuvres jugées agressives, Verstappen s’est d’abord montré dubitatif :

"Qu’est-ce qui était agressif ?" a-t-il rétorqué, avant de réagir plus directement aux propos de Sainz.

"Je ne sais pas. C’est un peu la jungle dans le milieu de peloton, donc je ne sais pas quoi dire."

Malgré cet épisode, Verstappen a signé l’un de ses meilleurs week-ends de la saison en termes de compétitivité, après s’être élancé depuis la première ligne aux côtés de Kimi Antonelli. Sa remontée s’est conclue par une cinquième place à l’arrivée, lui permettant de remonter au septième rang du championnat, même s’il accuse encore un retard conséquent sur le leader.

De son côté, Carlos Sainz a tenu à nuancer ses propos après coup, tout en maintenant ses réserves sur la manœuvre.

"Sans manquer de respect, ce qu’il a fait au virage 17 ressemble presque à une attaque désespérée, en sachant que comme nous sommes en milieu de peloton, nous n’allions pas vraiment nous battre et que nous allions devoir le laisser passer à un moment donné. Mais ce qu’il a fait est à la limite," a-t-il estimé.

L’Espagnol a également replacé cet épisode dans le contexte de sa propre course, marquée par un excellent départ rapidement compromis par l’incident de Verstappen.

"J’ai probablement pris l’un de mes meilleurs départs de l’année et j’avais une excellente vitesse vers le premier virage, et Max devant moi a fait un tête-à-queue, donc j’ai dû lever le pied."

"Les gens se battaient très dur, je ne sais pas pourquoi ; on aurait dit qu’ils s’étaient réveillés avec l’envie de s’accrocher. Il y avait beaucoup de monde en piste, mais j’ai évité les ennuis, et une fois la course stabilisée, j’ai dépassé un à un et creusé l’écart pour finir neuvième. Je suis satisfait, c’était une course solide."

Revenant sur son duel avec Verstappen, il évoque davantage une frustration qu’un réel grief.

"Cela vient probablement d’un peu de frustration après son tête-à-queue, il a essayé de revenir le plus vite possible vers l’avant."

"C’est la course. Je ne vais pas trop critiquer. C’est juste que, sur le moment, j’ai eu l’impression que nous allions nous accrocher, il m’a sorti de la piste et j’ai perdu trois positions, donc c’était frustrant."

Malgré cet incident, Sainz a vu le positif avec une neuvième place à l’arrivée, contribuant avec son équipier Alex Albon au premier double top 10 de Williams cette saison.