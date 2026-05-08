Les monoplaces de F1 sont redevenues ’vives’ à Miami

Martin Brundle estime que la Formule 1 a enfin réussi à maîtriser ses problèmes de gestion de l’énergie à Miami, saluant des changements qui ont éliminé une grande partie des difficultés rencontrées au début de la saison.

La FIA, la FOM, les directeurs d’écurie et les motoristes se sont réunis pendant la pause d’avril pour discuter de la réglementation et ont convenu de plusieurs modifications, et selon l’ancien pilote, non seulement les pilotes étaient plus satisfaits, mais les spectateurs n’ont plus eu à voir des voitures ralentir avant même d’atteindre le bout des lignes droites.

"Le Grand Prix de Miami 2026 a été un événement extrêmement important pour la Formule 1" a déclaré Brundle. "Les trois premières courses de la saison en Australie, en Chine et au Japon ont été intéressantes et captivantes par moments, mais d’une controverse embarrassante à d’autres, car les nouvelles monoplaces, radicalement modifiées, peinaient à trouver leur rythme."

"Certains pilotes de pointe et d’autres observateurs étaient d’ailleurs singulièrement prêts à descendre le spectacle en flammes. La pause forcée due aux conflits au Moyen-Orient n’aurait pas pu tomber à un pire moment, tout en gardant à l’esprit que nous ne sommes qu’un sport et que cela reste insignifiant face aux pertes de vies humaines et de moyens de subsistance."

"Ce temps d’arrêt a été utilisé pour affiner la livraison complexe de puissance des dernières machines, il s’agissait essentiellement de répartir plus uniformément la puissance combinée du moteur et de la batterie sur un tour donné, tout en réduisant les différentiels de vitesse potentiellement considérables entre les voitures utilisant des stratégies d’énergie différentes."

"On savait que Miami serait un circuit plus facile que d’autres pour recharger un stockage par batterie primordial mais tout juste suffisant, toutefois, l’ajustement du règlement technique est clairement allé dans la bonne direction."

"Les pilotes semblaient globalement beaucoup plus satisfaits, et les monoplaces paraissaient rapides et vives, avec un surplus de puissance appréciable par rapport à l’adhérence en sortie de virage. Et nous avons été épargnés par ces moteurs qui peinent, perdant leur bataille face à un moteur cinétique occupé à charger la batterie bien avant la fin des lignes droites."

Le Britannique a admis avoir craint que les ajustements de règles ne soient allés trop loin dans la mauvaise direction après une course sprint relativement monotone le samedi : "Lors du Sprint de 19 tours lui-même, j’ai eu peur que nous ayons trop lissé les choses."

"À l’exception de quelques escarmouches au début, provoquées notamment après que Kimi Antonelli a de nouveau raté son départ depuis la pole position, tout s’est rapidement transformé en un doublé stable et assez dominant pour le duo McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri, devant la Ferrari de Charles Leclerc."

"La course principale, heureusement, allait être une tout autre histoire. Nous avons eu cinq leaders différents avec de nombreux changements de tête, et deux dépassements décisifs dans les deux derniers virages de la course."

"Ce fut un excellent spectacle, tombant à point nommé devant une large audience, et je n’ai aucun doute sur le fait que les équipes continueront de converger à mesure qu’elles affineront et comprendront mieux ces réglementations. Vivement Montréal."