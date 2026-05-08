McLaren peut-elle vraiment inquiéter Mercedes F1 pour les titres ?

Andrea Stella a appelé McLaren à la prudence malgré les progrès affichés à Miami, estimant qu’il était encore beaucoup trop tôt pour considérer l’écurie britannique comme une véritable candidate au titre mondial 2026 face à la domination actuelle de Mercedes.

L’équipe allemande a en effet remporté quatre Grands Prix lors des quatre premières manches de la saison, imposant d’emblée un rythme très élevé au championnat.

McLaren a toutefois signé son week-end le plus convaincant jusqu’à présent en Floride, avec une victoire de Lando Norris dans le Sprint ainsi qu’un double podium en Grand Prix.

Malgré cette montée en puissance, Stella refuse de s’emballer après seulement quatre courses disputées.

"Je pense que si nous commencions dès maintenant à réfléchir aux championnats en fin de saison, alors nous devons être un peu prudents," a déclaré le directeur de McLaren.

"Nous n’en sommes qu’à la quatrième course. Nous venons juste d’apporter notre premier package d’évolutions."

Stella souligne également que Miami correspond historiquement à un tracé favorable aux caractéristiques des McLaren.

"Notre McLaren semble traditionnellement très performante à Miami. Même si les règles ont bien changé ! Il est donc possible que la manière dont nous développons nos voitures convienne particulièrement à ce type de circuit. Nous devons encore en voir davantage pour le savoir."

Le patron de l’équipe de Woking estime néanmoins que le début de saison reste encourageant, notamment au regard des points déjà inscrits face à Mercedes.

"Oui, en même temps, ce n’est que la quatrième course et nous avons marqué un bon nombre de points, y compris par rapport à Mercedes, nous n’avons pas pris un retard insurmontable."

"Nous savons que nous pouvons encore développer notre voiture. Nous avons déjà dit avant Miami que le championnat n’était pas déjà joué."

Pour autant, Stella insiste sur l’importance de conserver une approche mesurée et méthodique.

"Notre logique est toujours de penser sur le long terme, d’essayer de défendre les championnats."

"Mais dès que nous disons cela, nous revenons immédiatement au présent et nous faisons ce qu’il faut aujourd’hui, parce qu’il n’y a pas vraiment d’intérêt à penser aussi loin devant."

"Mais clairement, nous voulons défendre nos deux titres mondiaux."