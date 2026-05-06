Russell considère Miami comme ’un cas isolé, un accident de parcours dans sa saison

Le week-end de George Russell à Miami n’a pas répondu à ses attentes, mais le pilote Mercedes refuse d’y voir autre chose qu’un simple accident de parcours dans une saison appelée à connaître des fluctuations.

Sur le tracé floridien, c’est Kimi Antonelli qui a brillé, en signant une troisième victoire consécutive, toutes acquises depuis la pole position, après n’avoir jusque-là jamais décroché ni pole ni succès en Formule 1. De son côté, Russell a dû se contenter de la quatrième place, manquant le podium pour la deuxième course de suite, dans un week-end qu’il qualifie lui-même d’atypique.

"C’est un endroit un peu particulier et ça a été un week-end un peu particulier, donc je suis très content qu’il soit terminé," a-t-il confié.

"J’ai hâte de retrouver des circuits plus traditionnels et de voir ce que cela donnera. C’était clairement un week-end atypique pour moi."

Le Britannique reconnaît une certaine frustration, tout en la relativisant à l’échelle d’une saison complète.

"C’est évidemment un peu frustrant, mais sur une année, cela arrive forcément à certains moments. C’est pour cela que je suis encore ici, la tête haute, parce qu’à Melbourne j’étais le plus rapide, pole et victoire, et en Chine j’avais le rythme, victoire en Sprint, pole là-bas, avec un problème en qualifications, et au Japon il y avait aussi le potentiel de victoire sans l’intervention malheureuse pour moi de la voiture de sécurité."

"Avec de toutes petites différences, je pourrais être ici en disant : ’OK, Miami est un cas isolé et c’est mon premier mauvais week-end de la saison’. Malheureusement, ce n’est pas le cas. C’est comme ça, c’est la Formule 1, avec ses hauts et ses bas."

En course, il a néanmoins limité les dégâts grâce à une fin d’épreuve solide, dépassant Max Verstappen puis Charles Leclerc dans les derniers tours pour remonter de la sixième à la quatrième place. Mais avec désormais 20 points de retard sur Antonelli, Russell s’attend à voir la hiérarchie évoluer au fil de la saison.

"Le résultat aurait pu être pire," a-t-il reconnu.

"C’était une course très difficile. Le rythme était vraiment, vraiment mauvais de mon côté. J’ai quelques idées, pour être honnête. J’ai pu utiliser les 20 derniers tours comme un petit test pour moi-même et essayer des changements assez radicaux dans mon style de pilotage ainsi que dans les réglages du différentiel et des freins sur la voiture, et cela a amélioré les choses. Mais j’ai hâte d’être aux prochaines courses dans des conditions un peu plus normales, et il n’y a pas de raison majeure de s’inquiéter."

Face à la dynamique actuelle d’Antonelli, Russell garde la tête froide.

"Clairement, il est dans une très bonne dynamique en ce moment et l’élan est de son côté, mais j’ai suffisamment d’expérience dans les championnats que j’ai remportés pour savoir comment cet élan évolue au cours d’une année, et aussi en regardant le championnat de l’an dernier."

"Pour être honnête, je n’y pense même pas. Je veux juste remonter sur la plus haute marche du podium. Lors des trois premières courses, j’avais la performance pour le faire. Ce week-end, je ne l’avais absolument pas."

"Je pourrais être ici aujourd’hui avec trois résultats très différents lors des courses précédentes et considérer celui-ci comme un cas isolé. Mais les choses se sont passées différemment au Japon et en Chine, et c’est parfois ça la Formule 1."