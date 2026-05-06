Mercedes F1 intriguée par l’utilisation de son moteur chez McLaren !

Quelle ironie ! Cette fois c’est Mercedes F1 qui tente de percer le mystère McLaren après l’impressionnante montée en puissance de l’écurie de Woking à Miami, tandis que Ferrari retient son souffle dans l’attente d’une décision réglementaire clé de la FIA sur les unités de puissance.

Selon La Gazzetta dello Sport, les ingénieurs de Mercedes ont sollicité leur équipe cliente McLaren afin d’obtenir davantage d’informations sur la manière dont celle-ci exploite la dernière spécification du groupe propulseur allemand, en particulier sur le plan logiciel. Une démarche qui ne manque pas d’ironie donc, alors que plus tôt dans la saison, McLaren se plaignait plus ou moins de recevoir peu d’indications de la part de Mercedes pour tirer pleinement parti des systèmes complexes introduits en 2026.

Toto Wolff lui-même n’a pas caché pendant le week-end de Miami que Mercedes F1 avait revu sa stratégie de déploiement de l’énergie, après avoir trop perdu dans le premier secteur. En s’inspirant de celle de McLaren, l’équipe allemande s’est remise dans les clous mais la fenêtre d’essais était limitée pour faire mieux lors de ce week-end Sprint.

"Du point de vue des performances, nous nous sommes compliqué la vie avec nos objectifs concernant la voiture et le groupe propulseur en termes de gestion de l’énergie," disait-il après la course.

"Et nous avons réalisé qu’il nous fallait revenir à une approche plus conventionnelle. Résultat : nous avons perdu trois ou quatre dixièmes de seconde face à McLaren et à la plupart des autres concurrents dans le premier secteur lors des premiers jours. Nous avons corrigé le problème avant les qualifications et cela a permis de retrouver notre performance."

Miami a en tout cas mis en lumière une hiérarchie plus claire entre les motoristes, grâce à la nature du tracé comportant peu de virages rapides. Et le moteur Mercedes F1 semble se détacher encore plus de la concurrence.

Le bond en avant de McLaren ne s’explique pas uniquement par des évolutions techniques, mais aussi parce qu’à Woking, ils aient appris à comprendre et à gérer le logiciel. Une progression qui suscite désormais un intérêt appuyé du côté de Mercedes donc.

Dans le même temps, Ferrari concentre de plus en plus son attention sur la décision imminente de la FIA concernant le mécanisme ADUO, susceptible d’autoriser les motoristes en difficulté à réduire leur retard. Là encore, La Gazzetta dello Sport estime que la référence ne fait plus débat.

"Ce sont des marges de correction déterminées en fonction du déficit constaté par rapport au meilleur moteur. Le Mercedes, s’il y avait encore des doutes."

Et si la fenêtre d’intervention pour Ferrari se situerait a priori entre 2 et 4 %, à Maranello on semble croire qu’elle pourrait même être supérieure à 4%. De quoi donner droit à deux évolutions au lieu d’une. Ferrari préparerait déjà un package d’évolutions pour son moteur pour le Grand Prix de Belgique, dans l’hypothèse où ces concessions seraient bien accordées.

Malgré la démonstration des équipes motorisées par Mercedes à Miami, le directeur de la Scuderia, Frédéric Vasseur, refuse de céder au pessimisme dans la lutte pour le titre.

"Verstappen était en lice pour le championnat l’an dernier, en gagnant depuis Monza," a-t-il rappelé. "Je crois toujours au championnat."

Un avis partagé par Nico Rosberg, champion du monde 2016, qui estime Ferrari proche de franchir un cap décisif.

"Il leur manque encore quelque chose pour gagner, mais ils ont fait un excellent travail par rapport à l’an dernier," a analysé l’ancien pilote Mercedes. "Je pense qu’ils vont bientôt renouer avec la victoire en Grand Prix."

Rosberg souligne également les progrès de Lewis Hamilton, désormais mieux intégré après une première saison délicate chez Ferrari en 2025.

"Maintenant, il semble enfin s’être adapté," a conclu l’Allemand.