Tsunoda a fait une percée qui va faire réfléchir Red Bull

Yuki Tsunoda a peut-être redonné confiance à Red Bull pour 2026 après avoir réalisé ce que le directeur de l’équipe, Laurent Mekies, a qualifié de « meilleure course » depuis sa promotion.

Le pilote japonais a terminé sixième à Bakou, résistant à Lando Norris, permettant à Max Verstappen de maximiser l’impact de sa victoire pour le championnat pilotes.

"Nous avons discuté après la course de Monza – Tsunoda était parfois une seconde plus lent que Max – et avons opté pour une approche différente," explique le Dr Helmut Marko, le conseiller de Red Bull, ajourd’hui.

"En termes simples, il a besoin de plus de coaching en raison de son expérience inférieure à celle de Max. Nous avons adapté la voiture à ses préférences."

Selon Marko, l’équipe coache désormais Tsunoda plus directement.

"Nous l’informons de ce que Max fait dans certaines situations. Et nous avons adapté la voiture à ses goûts, donc ce n’est pas aussi critique à la limite."

Tsunoda a déclaré que les changements, notamment le travail supplémentaire en simulateur, lui avaient donné davantage de confiance au volant.

"Tous les efforts fournis ces dernières semaines portent désormais leurs fruits. J’ai remarqué quelques différences entre Max et moi. Je les ai immédiatement appliquées au simulateur, et c’était satisfaisant. Appliquer cela en piste est une autre histoire, mais j’ai progressé."

Il a admis que l’écart avec Verstappen restait important.

"Bien sûr, la qualité n’est pas au niveau de Max mais j’y suis allé étape par étape. Ce week-end me donne plus de confiance pour l’avenir. Je vais continuer à faire ce que je fais."

En course, Tsunoda a défendu fermement sa position face à Norris malgré des pneus usés.

"Ce n’était pas facile. Je n’avais que les pneus que j’avais utilisés en qualifications, et ils ont surchauffé assez rapidement. Bien sûr, je ne peux pas me permettre de manœuvres agressives et perdre ma position, car cela serait très préjudiciable à l’équipe Red Bull, avec McLaren devant nous."

Son objectif, a-t-il déclaré, était d’aider Verstappen.

"Le plus important est de rester devant McLaren. Je pense que c’est le plus important pour la famille Red Bull."

"Nous ne baissons pas les bras cette saison, surtout en ce qui concerne les chances de Max de remporter le titre pilotes. Je vais essayer de tirer le meilleur parti de la voiture, et ce serait formidable si je pouvais le soutenir et continuer à gêner les McLaren de temps en temps."

Isack Hadjar étant largement pressenti pour une promotion en 2026, Tsunoda sait que son avenir en Formule 1 reste incertain.

Mais après Bakou, Mekies n’a pas tari d’éloges : "Il a réalisé sa meilleure course ici depuis qu’il a rejoint Red Bull."

"Il a été fort en qualifications et très fort en course. On sait que les plus malins trouveront les bonnes données, mais il était parfois à seulement deux, trois, voire quatre dixièmes de Max. Et Max creusait l’écart avec ce rythme, donc c’était un rythme très, très relevé."

"On pensait qu’il devrait se défendre très fort face à McLaren et Ferrari pour aider Max à viser la victoire, et il n’a pas vraiment eu à se défendre."

"Il était là au mérite et Lando est resté derrière lui sans lui mettre trop de pression. C’est donc son meilleur résultat, mais aussi son meilleur rythme de course avec nous."

"C’était vraiment ce que nous souhaitions, et c’était probablement le plus important pour nous, d’obtenir un échantillon aussi propre de sa performance, comme nous l’avions dit la dernière fois. Et il nous a écoutés pour ce nouveau coaching, et c’est une bonne chose."

Interrogé sur ce qui avait précisément changé pour Tsunoda et lui avait permis d’améliorer le rythme avec sa RB21, Mekies n’a pas voulu entrer dans les détails, se contentant d’affirmer que le travail acharné et les heures passées dans le simulateur avaient porté leurs fruits.

"Évidemment, nous n’entrerons pas dans les détails, pour des raisons évidentes. À Milton Keynes, tout le monde a travaillé dur, sans jamais abandonner cette voiture pour essayer de comprendre pourquoi elle n’était pas aussi performante que les chiffres le suggéraient, y compris les pilotes impliqués dans le simulateur."

"Les données de Max et Yuki sont donc essentielles pour obtenir ces améliorations. Ce sont les meilleurs capteurs de la voiture. Ils ont sans aucun doute grandement contribué à l’amélioration de performance que nous semblons avoir constatée dans ces conditions."