Sainz appelle à un changement de philosophie de conception des Williams F1

Carlos Sainz a exhorté Williams F1 à opérer un « changement de philosophie de conception » après un week-end difficile au Grand Prix de Hongrie.

L’Espagnol a été franc sur les limites de la voiture 2025 depuis son départ de Ferrari, partageant ses frustrations et ses critiques avec les médias mais aussi son directeur, James Vowles. Les deux hommes ont donc tenu à avoir une discussion en tête-à-tête afin que la situation ne s’envenime pas en public (à lire ici).

Dans une nouvelle déclaration aux médias, Sainz s’est abstenu de critiquer à nouveau l’équipe, préférant offrir un éclairage et une dose de réalisme sur sa position actuelle.

"Un changement de philosophie de conception est nécessaire pour garantir que la voiture de l’année prochaine soit performante sur différents circuits. La Hongrie a toujours été un circuit difficile pour l’équipe. Cela doit donc changer pour avoir une F1 plus polyvalente."

Il a notamment souligné les faibles performances de la voiture dans les longs virages, une faiblesse désormais visible sur plusieurs circuits.

"Nos caractéristiques aérodynamiques sont moins bonnes dans les longs virages, où il faut maintenir l’appui de l’entrée au milieu du virage. Ces caractéristiques nous font défaut ; c’est une tendance de longue date, qui date de bien avant mon arrivée. C’est pourquoi les virages courts et les lignes droites nous conviennent mieux. Sur des circuits comme Barcelone, la Hongrie ou le Qatar, la voiture souffre."

Sainz a ajouté avoir tenu un long débriefing après les qualifications afin de partager son expérience.

"Je suis passé d’une équipe en pole à une 13e place. Je peux donner beaucoup d’informations sur les lacunes de cette voiture sur un circuit comme celui-ci. C’était donc bien d’avoir cette très longue réunion avec James et l’équipe, tant que mon ressenti était frais."

Bien que Williams ait largement mis de côté le développement de sa monoplace toute la saison pour se concentrer sur celui de l’année prochaine, Sainz reste déterminé à maximiser chaque week-end.

"J’ai essayé trois ou quatre réglages différents en Hongrie et j’ai fini par revenir à la voiture qui m’avait permis de me qualifier de manière compétitive à Miami et Imola. Si nous avions réalisé des week-ends sans faute à Spa, Miami ou Imola, nous aurions marqué beaucoup de points."