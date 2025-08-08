Le Grand Prix de Singapour de F1 maintenu malgré une affaire de corruption

Le GP de Singapour de Formule 1 aura lieu comme prévu en octobre, malgré la condamnation prochaine du promoteur de la course, Ong Beng Seng.

Ce magnat de l’immobilier de 79 ans, qui a joué un rôle essentiel dans l’implantation de la Formule 1 à Singapour et en demeure le promoteur officiel, a plaidé coupable de complicité d’obstruction à la justice dans une affaire de corruption très médiatisée impliquant l’ancien ministre des Transports, S. Iswaran.

Ong, qui a invité Iswaran pour un voyage non déclaré et entièrement payé au Qatar en 2022, doit être condamné le 15 août. Bien que cette infraction soit passible d’une peine maximale de sept ans de prison et d’une amende de 30 000 dollars, le parquet a plaidé en faveur de la clémence judiciaire en raison de l’état de santé terminal d’Ong.

Bien qu’Ong ne gère plus les opérations quotidiennes de l’événement, son influence et son héritage restent profondément liés à la création et au succès continu de la course.

Un porte-parole du GP de Singapour a confirmé que la course de 2025 ne serait pas affectée par les poursuites judiciaires.

"Nous maintenons le calendrier et restons concentrés sur l’organisation du GP de Singapour 2025, qui sera un nouvel événement de classe mondiale pour nos partenaires et nos fans," a déclaré le porte-parole.

Le contrat de la course court jusqu’en 2028 et demeure l’un des événements les plus importants de la Formule 1 sur les plans commercial et culturel, souvent décrit comme le joyau du calendrier asiatique.