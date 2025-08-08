Piastri ne croit pas qu’il y ait une ’tendance’ après les victoires de Norris

Oscar Piastri a rejeté l’idée selon laquelle Lando Norris aurait amorcé une tendance à combler l’écart en points qui les sépare au championnat du monde de Formule 1. Avant la pause estivale, l’Australien conserve une avance de neuf points sur son coéquipier chez McLaren F1, et l’on a pu le voir quelque peu agacé après l’arrivée en Hongrie.

Le titre mondial semble désormais se jouer principalement entre les deux pilotes de l’écurie britannique. Son avance avait même grimpé à plus de 20 points après l’abandon de Norris au Canada. Mais depuis, Norris s’est imposé à trois reprises sur les quatre dernières courses, relançant ses chances de couronne.

"L’avance la plus importante de l’année a été de 23 points, et ça n’a presque pas été sous les 10 points au cours des 10 dernières courses" a déclaré Piastri. "Je ne m’en fais donc pas trop à ce sujet. Évidemment, cela aurait été bien d’avoir ces points supplémentaires, mais je ne pense pas que ce soit nécessairement une tendance."

"Une seconde de différence, et la tendance aurait été très différente aujourd’hui. Les événements des dernières courses auraient pu changer la donne. Mais on peut dire cela de presque toutes les courses de cette année et de tous les championnats."

"Je ne suis donc pas du tout inquiet. Je pense que le rythme de la première moitié de l’année a été très, très soutenu, et je pense que les dernières courses ont également été très bonnes. J’ai l’impression d’avoir fait beaucoup de bonnes courses, et la compétition a été très serrée. Je m’attends donc à ce que cela continue après la pause."

Piastri a représenté un défi beaucoup plus sérieux pour Norris au sein de l’équipe en 2025 par rapport à la saison précédente, où il accusait un retard considérable de 82 points et où il avait été devancé 21 fois en qualifications.

"Je suis satisfait de mes qualifications cette année. Elles ne sont pas encore parfaites, mais elles constituent sans aucun doute une nette amélioration par rapport à l’année dernière. Je n’ai pas vraiment l’impression qu’il y ait un domaine qui soit moins bon."

"J’avais le même sentiment l’année dernière, mais je n’ai pas souvent réussi à tout mettre en place le même week-end. Cette année, j’ai beaucoup plus ressenti cela, et il s’agira simplement d’essayer de le faire chaque week-end jusqu’à la fin de l’année. Ce sera donc la clé."