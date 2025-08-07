Vowles a eu des ’discussions’ avec Sainz pour désamorcer une ’frustration partagée’

Le patron de Williams, James Vowles, a reconnu qu’il existait une "frustration partagée" entre lui et Carlos Sainz, concernant la malchance qui poursuit le pilote espagnol depuis le début de sa première saison avec l’écurie.

L’intégration de Sainz chez Williams en Formule 1 s’est avérée difficile, freinée par des circonstances indépendantes de sa volonté, qui l’ont empêché de véritablement lancer sa dynamique en 2025.

Le pilote a vu plusieurs occasions de marquer de gros points lui échapper, en raison d’erreurs stratégiques, de problèmes techniques ou encore de contacts avec d’autres concurrents.

"Je ne peux pas juger tous les pilotes. Ce dont je peux parler davantage, c’est de nous, de ce que nous faisons. Carlos et moi avons eu une discussion avant ce week-end, puis nous avons aussi parlé lors d’une sortie à vélo" a déclaré Vowles.

"Il y a une frustration partagée entre nous deux, c’est évident. Il y a eu des erreurs des deux côtés cette saison. A certains moments, la voiture était rapide, mais nous avons eu des accidents ou autre chose s’est mal passé."

"Parfois, nous nous sommes trompés stratégiquement. D’autres fois, nous étions en retrait tout le week-end. Il y a aussi eu des qualifications où Carlos a été piégé plusieurs fois, soit par des drapeaux rouges, soit par du trafic, dont un causé par nous, avec Alex [Albon] au Canada."

"Quand tout se passe bien, il est incroyablement rapide. Le problème, c’est qu’on n’arrive pas à créer cette fluidité. Même le vendredi en Hongrie, je dirais qu’en essais libres, ce n’était pas fluide non plus. Nous n’avons pas réussi à exploiter tout le potentiel de la voiture."

"Je ne sais pas si c’est la situation la plus instable de la grille, mais j’ai vu d’autres pilotes éliminés plusieurs fois en Q1 alors qu’ils ne devraient pas l’être. Ce n’est pas le genre de situation qui arrive souvent avec Carlos."

Vowles estime que Sainz a désormais pris ses marques chez Williams depuis son arrivée cet hiver, mais le directeur de Williams admet que la responsabilité revient désormais à l’équipe de fournir à Sainz les bonnes conditions pour qu’il puisse concrétiser son potentiel.

"Je pense qu’on en est à un point où il comprend beaucoup mieux l’équipe et la voiture. Elle reste différente de la Ferrari, et on ne pourra pas la transformer en Ferrari. Mais comme on peut le voir, elle reste performante."

Nous sommes maintenant à un stade de la saison où tout le monde est plus à l’aise avec la situation. C’est à nous, désormais, en tant qu’équipe, de lui offrir une plateforme stable, sans mauvais jeu de mots, pour qu’il puisse lui aussi offrir le meilleur de lui-même."