Antonelli fracasse le train avant de sa Mercedes, l’Italien explique ce qui l’a surpris

Kimi Antonelli a vécu un véritable désastre lors des qualifications du Grand Prix d’Azerbaïdjan, le leader du championnat ayant été contraint d’immobiliser sa monoplace dès la Q1. Le pilote italien a violemment heurté le mur à l’intérieur du premier virage, provoquant une crevaison immédiate et des dégâts sur le train avant gauche de sa Mercedes W17.

Antonelli souhaitait rentrer aux stands pour tenter de réparer avant la Q2. Mais son ingénieur de piste, Peter Bonnington, lui a ordonné d’arrêter la voiture, malgré l’insistance de son pilote.

Bonnington lui a expliqué que la Mercedes avait probablement subi des dommages importants, nécessitant de longues réparations qui l’auraient de toute façon écarté de la suite des qualifications.

Antonelli a dû suivre la fin de la séance depuis le bord de la piste, après cette erreur rare pour le pilote de 20 ans. Son temps réalisé en Q1 lui a toutefois permis de se qualifier pour la Q2, ce qui signifie qu’il s’élancera depuis la 16e place.

Au moment de parler aux médias, Kimi Antonelli s’en est évidemment voulu d’avoir accidenté sa voiture lors de ce Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Antonelli a expliqué avoir été surpris par la rapidité avec laquelle le niveau d’adhérence a augmenté sur la piste.

"L’adhérence augmentait très vite tour après tour. Évidemment, au moment d’amorcer le virage, j’ai soudainement eu beaucoup plus de train avant par rapport au tour précédent et j’ai touché le mur."

"C’était donc une erreur de ma part. Une erreur tout à fait évitable, pour être honnête. Je suis très énervé contre moi-même, mais nous essaierons de faire mieux demain."

Antonelli avait manqué une grande partie des première et deuxième séances d’essais hier en raison d’un problème hydraulique. Alors qu’il s’élancera demain depuis la 16e place sur la grille, son coéquipier George Russell a décroché la pole position.

"La voiture est très performante ce week-end, et George fait un travail incroyable," admet Antonelli. "Nous ferons de notre mieux demain pour remonter le plus de places possible."