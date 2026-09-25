McLaren admet que Fornaroli a peu de chances d’avoir le baquet Haas F1

Leonardo Fornaroli reste officiellement candidat au baquet actuellement occupé par Esteban Ocon chez Haas pour la saison 2027, mais les dernières déclarations de Zak Brown suggèrent que McLaren s’attend plutôt à conserver le champion en titre de Formule 2 dans son programme de pilotes de réserve. Alors que Rafael Câmara apparaît de plus en plus comme le favori dans le paddock, Ayao Komatsu assure qu’aucune décision définitive n’a encore été prise et confirme que Haas annoncera son choix dans les prochains jours.

Haas a multiplié les évaluations au cours des dernières semaines afin de déterminer la composition de son duo pour 2027.

La situation d’Ocon constitue le principal point d’interrogation. L’équipe américaine étudie la possibilité de remplacer le Français et a fait rouler plusieurs candidats susceptibles de récupérer son baquet. Officieusement, Ocon a déjà été prévenu qu’il ne serait pas retenu.

Fornaroli fait partie de cette liste, tout comme Câmara, Ryo Hirakawa et, plus récemment, Jack Doohan.

Le champion en titre de F2 possède donc toujours une possibilité théorique de rejoindre la grille de Formule 1 en 2027, mais les dernières déclarations de Brown laissent entendre que McLaren prépare également un avenir avec l’Italien dans son propre programme.

Interrogé sur la possibilité de voir Fornaroli rejoindre Haas, le PDG de McLaren a rappelé que la décision appartenait entièrement à l’équipe américaine.

Il n’exclut pas un départ si un baquet de titulaire se présente, mais son scénario actuel semble être de conserver Fornaroli comme réserviste, avec un programme comprenant des séances d’essais libres et du travail dans le simulateur.

"C’est leur décision."

"C’est un pilote formidable, nous sommes heureux de l’avoir avec nous et je pense qu’il restera avec nous pendant longtemps."

"Nous avons besoin d’un pilote de réserve capable de participer aux essais libres et de travailler dans le simulateur. Je suis certain que nous allons continuer comme cela, à moins qu’il ne trouve un baquet en F1."

McLaren ne compte donc pas bloquer une éventuelle promotion de son pilote, mais l’équipe semble déjà avoir prévu de continuer à s’appuyer sur lui si Haas choisit une autre solution.

"Câmara apparaît comme le favori," admet Brown. "Nous avons plein de choses en vue pour Leonardo en 2027."

Dans le paddock, l’attention se porte en effet de plus en plus sur Câmara. Le jeune pilote Ferrari est considéré comme le favori pour récupérer le baquet d’Ocon.

Les liens étroits entre Haas et Ferrari constituent naturellement un élément du contexte, mais Câmara a surtout eu l’occasion de convaincre directement l’équipe américaine lors de ses essais.

Il n’est toutefois pas le seul à avoir été évalué. Haas a notamment organisé des essais à Portimão avec plusieurs candidats, tandis que Doohan a également bénéficié plus récemment d’une opportunité au volant.

Cette campagne d’évaluation touche désormais à sa fin. À Bakou, Komatsu a confirmé que, officiellement, aucune décision définitive n’avait encore été prise concernant Ocon, mais le directeur de Haas a donné une indication beaucoup plus précise sur le calendrier.

L’annonce devrait intervenir rapidement, probablement dans les deux prochaines semaines.

"Bientôt, dans les deux prochaines semaines. Nous avons effectué toutes les évaluations. Nous attendons donc simplement de résumer nos conclusions, d’avoir une discussion en interne, d’en parler avec Gene [Haas], puis de prendre la décision finale."

"Les trois pilotes que nous avons testés à Portimão, ainsi que Jack ces dernières semaines, ont tous fait un très, très bon travail."

"Nous sommes dans une position très favorable avec autant d’intérêt de la part de pilotes aussi talentueux."