Sainz et Williams F1 retrouvent la Q3 mais l’Espagnol prend 5 places de pénalité
Albon a manqué de vitesse de pointe et cherche le problème
Williams F1 a retrouvé la Q3 pour la première fois de la saison, et la première depuis le GP du Qatar l’année dernière. Un résultat très encourageant alors que la FW48 recevait un tout nouveau package aérodynamique et des pièces pour réduire son poids, avec l’espoir de recoller au peloton. Sur un tracé qui convient particulièrement à l’équipe, ce résultat est encourageant mais encore à confirmer.
Malheureusement, la joie a été de courte durée pour Carlos Sainz, qui a été pénalisé pour ne pas avoir respecté les drapeaux jaunes en qualifications. Le pilote espagnol avait déjà fait cette erreur en EL3 et échappé à une sanction, mais ce n’est pas le cas.
Sa neuvième position en qualifs se transforme donc en 14e place sur la grille, derrière Alex Albon qui était 13e et se retrouve promu en 12e position (voir la grille de départ mise à jour en bas de cet article).
"Je suis très heureux. Je voulais simplement rendre un peu la pareille à l’usine, en reconnaissance de tous les efforts investis dans ce châssis et de la petite évolution du fond plat que nous avons apportée" a déclaré Sainz avant d’apprendre sa sanction.
"Nous essayons de nous sortir de la mauvaise passe dans laquelle nous nous sommes mis, et ce résultat va assurément remonter le moral de tout le monde. Je suis content car j’ai bouclé de très bons tours aujourd’hui."
"Hier, nous ne semblions pas avoir le niveau pour atteindre la Q3, mais aujourd’hui, dès la première tentative en Q1, j’ai réalisé des tours très solides. J’ai ensuite signé un tour de grande qualité à la fin de la Q2, puis un autre à la fin de la Q3 pour décrocher la 9e place."
Interrogé sur ses chances de marquer des points, il n’était déjà pas très optimiste avant sa pénalité, et nul doute qu’il sera encore plus pessimiste une fois les cinq positions perdues.
"Ce sera très difficile. Franco, qui part derrière moi, sera plus rapide demain. Je me retrouverai donc probablement 10e, et il faudra voir qui remonte derrière. Je retiens le positif : nous avons réussi à hisser la voiture en Q3 pour la première fois de l’année."
Alex Albon aurait aimé atteindre la Q3 et s’est plaint à la radio de ne pas avoir eu d’aspiration pour l’aider, mais il a admis après la séance que son déficit en vitesse de pointe n’était pas dû qu’au fait de rouler seul en piste.
"Je ne sais pas pour être honnête, on avait des difficultés avec la vitesse de pointe tout au long de la séance. Les virages étaient plutôt bons mais les lignes droites ne l’étaient pas. C’est plus que l’aspiration. Je pense qu’on aurait pu être en Q3 sans ce problème, je pense que l’aspiration aurait pu nous aider mais il n’y a pas que ça" a déclaré Albon.
"On se gratte la tête pour comprendre, mais à part ça, la voiture est bonne avec les évolutions. On savait que cette piste nous irait bien, c’est peut-être la meilleure pour nous, donc on se sent bien."
La nouvelle grille de départ du GP d’Azerbaïdjan :
|Pos.
|Pilote
|Voiture
|Temps Q1
|Temps Q2
|Temps Q3
|Pénalité
|1
|George Russell
|Mercedes W17
|1:43.615
|1:43.686
|1:42.526
|---
|2
|Charles Leclerc
|Ferrari SF-26
|1:44.360
|1:43.780
|1:43.363
|---
|3
|Oscar Piastri
|McLaren Mercedes MCL40
|1:45.014
|1:43.814
|1:43.364
|---
|4
|Isack Hadjar
|Red Bull RBPT Ford RB22
|1:44.161
|1:43.880
|1:43.500
|---
|5
|Lando Norris
|McLaren Mercedes MCL40
|1:44.571
|1:44.020
|1:43.672
|---
|6
|Lewis Hamilton
|Ferrari SF-26
|1:44.260
|1:44.037
|1:43.858
|---
|7
|Pierre Gasly
|Alpine Mercedes A526
|1:44.489
|1:44.106
|1:44.047
|---
|8
|Max Verstappen
|Red Bull RBPT Ford RB22
|1:44.041
|1:43.706
|1:44.081
|---
|9
|Franco Colapinto
|Alpine Mercedes A526
|1:45.106
|1:44.683
|1:44.963
|---
|10
|Oliver Bearman
|Haas Ferrari VF-26
|1:45.228
|1:44.775
|---
|11
|Liam Lawson
|Racing Bulls RBPT Ford VCARB 03
|1:45.535
|1:44.860
|---
|12
|Alex Albon
|Williams Mercedes FW48
|1:45.031
|1:45.001
|---
|13
|Esteban Ocon
|Haas Ferrari VF-26
|1:45.039
|1:45.016
|---
|14
|Carlos Sainz
|Williams Mercedes FW48
|1:45.104
|1:44.629
|1:44.566
|+5
|15
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls RBPT Ford VCARB 03
|1:45.381
|1:45.106
|---
|16
|Kimi Antonelli
|Mercedes W17
|1:45.504
|- :—.---
|---
|17
|Gabriel Bortoleto
|Audi F1 R26
|1:45.799
|---
|18
|Nico Hülkenberg
|Audi F1 R26
|1:45.920
|---
|19
|Valtteri Bottas
|Cadillac Ferrari MAC-26
|1:48.290
|---
|20
|Sergio Pérez
|Cadillac Ferrari MAC-26
|1:46.658
|+3
|21
|Lance Stroll
|Aston Martin Honda AMR26
|1:47.337
|Engine
|22
|Fernando Alonso
|Aston Martin Honda AMR26
|1:46.593
|Engine
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