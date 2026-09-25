Hamilton privé d’aspiration après un changement de stratégie en Q3

Lewis Hamilton n’a pas caché sa frustration après avoir décroché seulement la sixième place sur la grille du Grand Prix d’Azerbaïdjan, son équipier Charles Leclerc signant le 2e temps. Le pilote Ferrari estime pourtant avoir connu un début de qualifications relativement encourageant avant que la situation ne se complique en Q3, où un changement de programme et l’absence d’aspiration lors de son tour rapide lui ont coûté du temps.

Pour Hamilton, le constat est une nouvelle fois décevant au terme des qualifications. Le septuple champion du monde considère que son résultat ne reflète pas un manque d’efforts de sa part. Sa première partie de séance avait d’ailleurs été relativement satisfaisante, avec une Q1 qu’il juge solide, avant de rencontrer davantage de difficultés lors de la deuxième phase.

"Cela a encore été une assez mauvaise séance de qualifications. Ce n’est pas faute d’essayer."

"La Q1 et la Q2 étaient plutôt correctes. Au moins, la Q1 était assez bonne, nous avons rencontré un peu plus de difficultés en Q2. Et puis, lorsque nous sommes arrivés en Q3, ils ont changé le plan."

"Au lieu d’effectuer deux tentatives, nous avons finalement attendu, puis comme j’étais devant Charles, je n’avais personne devant moi pour bénéficier de l’aspiration, et cela représentait déjà une perte assez importante."

"Mais de toute façon, nous ne pouvions pas rivaliser avec les Mercedes. Elles sont tout simplement beaucoup, beaucoup plus rapides que nous dans les lignes droites. Ils ont fait un excellent travail."

Depuis la sixième position sur la grille, le pilote Ferrari sait qu’il devra gagner des places s’il souhaite se mêler à la lutte à l’avant. Mais dépasser une Mercedes pourrait constituer un obstacle particulièrement difficile à franchir.

Hamilton s’attend notamment à souffrir pour rester suffisamment proche dans les lignes droites, où l’avantage du groupe propulseur Mercedes risque de rendre toute tentative d’attaque plus compliquée.

"Je pense qu’il sera difficile de dépasser une F1 à moteur Mercedes demain Donc les McLaren devant moi. Et je ne pense même pas à George en pole. Rester au contact d’un moteur Mercedes dans les lignes droites sera difficile, mais je vais donner absolument tout ce que j’ai."