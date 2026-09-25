Brown confirme que ’la porte est grande ouverte’ pour Verstappen chez McLaren F1

Zak Brown laisse la porte ouverte à une future collaboration entre McLaren F1 et Max Verstappen. Le Néerlandais a prolongé son contrat avec Red Bull Racing l’été dernier jusqu’en 2030, mais cela n’a pas empêché le patron de McLaren Group de mettre le quadruple champion du monde sur sa liste future, notamment si Oscar Piastri venait à être remplacé.

Le dirigeant américain admet qu’il a parlé avec Verstappen à plusieurs reprises l’été dernier. Un transfert ne s’est pas fait, mais ces conversations ont changé sa vision du pilote, et alors que Lando Norris a prolongé à long terme, rien n’empêche qu’une place se libère prochainement chez McLaren.

"J’ai parlé à Max à quelques reprises l’été dernier. Tout simplement parce que je voulais mieux le connaître" confie Brown à De Telegraaf. "Si je devais utiliser un mot pour le décrire maintenant, ce serait un mot qui ne me serait pas venu à l’esprit avant ces conversations."

"Ce mot serait ’charmant’. Je parie que personne qui ne le connaît pas bien ne le décrirait de cette façon. Mais je suis vraiment impressionné par lui. Un pilote pur et dur. Les discussions étaient plutôt exploratoires, pour mieux apprendre à se connaître."

"Car on ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve. Mais j’en suis ressorti bien plus impressionné que je ne l’aurais pensé, sur un plan personnel. J’ai l’impression que je pourrais vraiment courir avec ce gars-là. Parce que je déteste courir contre lui."

"La porte est toujours grande ouverte pour Max. Pour 2028, 2029, ou n’importe quelle autre année. J’ai apprécié apprendre à mieux le connaître et j’adorerais travailler avec lui un jour."

Brown est particulièrement impressionné par la façon dont Verstappen aborde le sport automobile. Le patron de McLaren regarde au-delà de ses performances en F1 et pointe, entre autres, vers le programme GT3 de Verstappen, qui n’est pas sans lui rappeler ce qu’il voyait chez Fernando Alonso lorsque ce dernier avait des programmes parallèles à la Formule 1.

"Son niveau de concentration et la façon dont il envisage le sport automobile du point de vue d’un pilote m’ont beaucoup impressionné. On le voit dans l’implication de Max dans le programme GT3 et dans sa maîtrise technique. Fernando avait cela aussi."

"Pour en revenir à la période où il se préparait pour les 500 miles d’Indianapolis. Lors d’un vol partagé, il a regardé les 200 tours de caméras embarquées d’une édition précédente de la course. Cela illustre à quel point il se prépare minutieusement et ne laisse rien au hasard. Ça doit être la chose la plus ennuyeuse qui soit. Mais Fernando ne voulait rien laisser au hasard."