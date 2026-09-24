Mercedes F1 : Antonelli change de moteur suite à un incendie, Russell assure la journée

Mercedes F1 a signé une entrée en matière particulièrement encourageante à Bakou, George Russell ayant terminé en tête des deux séances d’essais libres du jeudi du Grand Prix d’Azerbaïdjan. La journée a toutefois été beaucoup moins linéaire pour Kimi Antonelli, victime d’une perte de pression hydraulique qui a interrompu prématurément ses EL1 et provoqué un léger début d’incendie. Mercedes a ensuite remplacé préventivement son groupe propulseur, ce qui ne l’a pas empêché de revenir en piste et de terminer les EL2 au deuxième rang, à cinq dixièmes de son équipier.

Les conditions étaient chaudes pour cette première journée de roulage sur le circuit urbain de Bakou, avec une température de piste grimpant dans la partie haute des 40°C.

Mercedes a commencé son programme avec les pneus durs, Russell et Antonelli étant tous les deux en mesure de travailler avec ce composé lors des EL1. Mais la séance de l’Italien s’est arrêtée après seulement neuf tours en raison d’une perte de pression hydraulique.

Russell a en revanche pu poursuivre normalement son programme et s’est installé en tête de la feuille des temps avec les pneus tendres, avec quatre dixièmes d’avance sur la Red Bull de Max Verstappen, deuxième des EL1.

Le Britannique a ensuite confirmé les premières impressions positives concernant le comportement de la Mercedes sur un tour avec un nouveau meilleur tems en EL2, devant son équipier cette fois.

"Cela a été une première journée positive ici à Bakou. La voiture semblait compétitive sur un tour et notre rythme de course paraît très proche de celui de McLaren et Red Bull."

"Je suis certain que ces écarts vont encore se resserrer lorsque nous arriverons aux qualifications demain, donc il reste encore beaucoup de travail à effectuer pendant la nuit.

"Mais dans l’ensemble, cela a été un début de week-end encourageant et une solide première journée pour l’équipe."

Entre les deux séances, Mercedes a dû entreprendre un travail beaucoup plus important sur la voiture d’Antonelli.

À la suite du problème rencontré en EL1, l’équipe a décidé de remplacer son groupe propulseur par précaution. Cette intervention a retardé le retour en piste de l’Italien lors des EL2.

Antonelli a révélé que son incident avait provoqué un léger début d’incendie sur sa monoplace. Alors que les commissaires intervenaient, le pilote Mercedes les a encouragés à utiliser davantage d’extincteur afin d’éviter que les flammes ne causent des dégâts supplémentaires. Heureusement pour l’équipe, l’incendie n’a finalement eu que peu de conséquences.

"Cela a été une journée quelque peu compromise en raison du problème hydraulique que nous avons rencontré, qui nous a coûté beaucoup de temps de piste aussi bien en EL1 qu’en EL2."

"Je voulais que les commissaires pulvérisent un peu plus parce que, malheureusement, la voiture avait légèrement pris feu. Oui, heureusement, cela n’a pas causé beaucoup de dégâts, mais je les encourageais simplement à y aller. Ils ont fait ce qu’ils pouvaient."

"Nous travaillons toujours pour comprendre exactement ce qui a provoqué le problème, mais l’équipe a fait un excellent travail pour enquêter dessus et, par précaution, nous avons changé le groupe propulseur afin de pouvoir retourner en piste et effectuer quelques tours précieux."

Cette intervention a permis à Antonelli de reprendre son programme au cours de la deuxième séance, même si son temps de roulage total est resté nettement inférieur à celui de Russell.

Pour lui, cette deuxième place des EL2 représente surtout une manière satisfaisante de conclure une journée qui avait très mal commencé.

"Malgré cette perturbation, je me suis senti à l’aise dans la voiture lors des tours que nous avons pu effectuer. Nous nous sommes concentrés sur le fait de maximiser chaque opportunité et de récupérer autant de temps de piste que possible."

"Perdre des tours n’est jamais idéal, particulièrement sur un circuit urbain comme Bakou où la confiance augmente à chaque relais, mais terminer la journée en deuxième position était une manière positive de nous remettre de tout cela."

"La voiture m’a procuré de bonnes sensations tout au long de la journée et nous allons continuer à travailler dur pour construire là-dessus à mesure que le week-end progressera."

Mercedes refuse de se fier aux écarts du jeudi

Si le classement affiche deux Mercedes aux avant-postes et deux premières places pour Russell, Andrew Shovlin se montre prudent quant à la véritable hiérarchie.

Le directeur de l’ingénierie piste estime que plusieurs concurrents n’ont pas exploité tout leur potentiel pendant leurs tentatives en pneus tendres.

"Nous avons connu une journée solide dans l’ensemble. La voiture de George a fonctionné de manière fiable tout au long de la journée, il a terminé en tête des deux séances et effectué un long relais productif."

"Il reste encore des domaines dans lesquels nous pouvons progresser, comme c’est toujours le cas lors d’une première journée d’essais, mais la voiture se comporte bien et nous sommes encouragés par ce que nous avons observé jusqu’à présent."

"Nous ne nous attendons pas à ce que les écarts affichés aujourd’hui sur la feuille des temps soient représentatifs de la véritable hiérarchie. Plusieurs de nos concurrents n’ont pas exploité tout leur potentiel lors de leurs relais en pneus tendres, donc nous savons que le peloton sera probablement beaucoup plus resserré que ce qu’il paraît."

"La journée de Kimi a été plus perturbée. Une fuite hydraulique lors de son deuxième relais en EL1 a prématurément mis fin à sa séance après seulement trois tours rapides. Par précaution, nous avons choisi de changer le groupe propulseur, ce qui a retardé le début de ses EL2 et lui a fait perdre encore davantage de roulage."

"Malgré cela, il a pu effectuer un mélange utile de travail avec peu et beaucoup de carburant, et son rythme était encourageant compte tenu du temps de piste limité dont il disposait."

"Il y a beaucoup de choses à analyser pendant la nuit et quelques petits gains à trouver, mais dans l’ensemble, nous avons bien commencé le week-end."