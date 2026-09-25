’Trop tard pour moi’ : Briatore ferme définitivement la porte à Ferrari

Flavio Briatore assure qu’il ne prendra jamais les commandes de Ferrari, malgré les nouvelles rumeurs entourant la position de Frédéric Vasseur à Maranello. À 76 ans, le dirigeant italien, qui occupe un rôle de premier plan au sein de la direction d’Alpine F1, estime qu’il est trop tard pour envisager une telle aventure. S’il défend le travail accompli par Vasseur, il se montre en revanche plus incisif au sujet de Lewis Hamilton et Charles Leclerc, qu’il décrit comme un duo difficile à gérer et, selon ses informations, enclin aux querelles.

Le nom de Briatore reste indissociable de plusieurs périodes marquantes de l’histoire récente de la Formule 1, mais Ferrari ne fera vraisemblablement jamais partie de son parcours.

Interrogé par le Corriere della Sera sur la manière dont il accueillerait aujourd’hui un éventuel appel de Maranello, l’Italien a écarté cette possibilité.

Briatore reconnaît l’attraction particulière exercée par Ferrari, qu’il compare à "une maîtresse que tout le monde aimerait avoir", mais rappelle qu’il n’a jamais véritablement été proche de rejoindre la Scuderia. Au contraire, sa carrière l’a presque toujours placé dans le camp de ses adversaires.

"C’est trop tard."

"Même si Ferrari est la maîtresse que tout le monde aimerait avoir. Mais je n’ai jamais été proche de Maranello. J’ai toujours été de l’autre côté de la barrière."

Cette prise de distance intervient alors que de nouvelles spéculations entourent la situation de Vasseur à la tête de Ferrari. Horner s’est même porté volontaire pour diriger l’équipe ! La Scuderia continue de courir après les résultats attendus et son directeur fait de nouveau l’objet de pressions. Briatore refuse cependant de faire du Français le seul responsable des difficultés rencontrées à Maranello.

"Le travail de Vasseur doit être respecté. Des erreurs sont commises dans toutes les équipes."

"Mais une Ferrari qui gagne est un atout pour toute la F1, nous soutenons tous le Cheval cabré."

Briatore se montre plus critique lorsqu’il aborde la gestion des pilotes Ferrari.

La Scuderia aligne Hamilton et Leclerc, deux pilotes dont les ambitions personnelles imposent à l’équipe de maintenir un équilibre délicat. Selon les informations dont dispose Briatore, les relations entre les deux hommes seraient parfois tendues. Il les qualifie même de duo "querelleur".

L’Italien connaît bien la problématique que représente la gestion simultanée de deux pilotes de premier plan.

"D’après ce que je sais, c’est un duo querelleur."

"Gérer deux grands pilotes n’est pas facile. Il faut faire comprendre à tout le monde que la voiture appartient à l’équipe."

"Cela demande de la responsabilité et de la concentration. Je ne voudrais jamais voir l’un de mes pilotes pousser l’autre hors de la piste."

Une retraite qui continue de s’éloigner

Reste enfin la question de l’avenir personnel de Briatore. À 76 ans, l’Italien a déjà évoqué à plusieurs reprises la perspective de quitter ses fonctions dans un avenir relativement proche. Il avait notamment estimé qu’il pourrait arrêter dans "deux ou trois ans".

Mais à mesure que le temps passe, cette échéance semble de moins en moins ferme. Interrogé sur cette précédente déclaration et sur la perspective de prendre réellement sa retraite, Briatore a lui-même reconnu avec humour que sa prédiction ne paraissait plus aussi crédible.

"Oui, maintenant, ça me fait rire moi aussi."

Malgré son âge et ses précédentes annonces, Briatore ne semble donc pas pressé de disparaître du paddock...